Macri en su "día muy especial"

La última jornada de gestión de Mauricio Macri, el presidente de Argentina que se prepara a dejar el Gobierno de este país sudamericano, arrancó como todos los lunes: con una reunión de Gabinete con sus ministros.

Aunque hay que reconocer que no es una jornada cualquiera. Es más, el mismo Macri lo definió como "un día muy especial".

Tanto así que ya no volverá a pasar la noche a la Quinta de Olivos, aquel palacio construido en 1854, y que se ha convertido desde entonces en la casa de los presidente de Argentina.

Se espera que hoy, ya resuelta su mudanza, tras una cena de despedida para su Gabinete y sus principales colaboradores, el mandatario y su esposa Juliana Awada dormirán en Los Abrojos —su quinta familiar en el sector de Los Polvorines, un barrio del conurbano de Buenos Aires—, mientras acondicionan el departamento que alquiló en Vicente López, de acuerdo con lo que informa el diario argentino El Clarín.

Es un día especial para todo el equipo de Macri. Es por eso que los ministros salientes, minutos antes de que Macri fuese recibido con sonoros aplausos a su ingreso en el salón de los Científicos, se sacaron selfies y se abrazaron en el histórico balcón que da a la plaza de Mayo.

Me he comprometido con millones de argentinos que nos han votado (.) Yo diría tratar de ayudar a coordinar, seamos más humildes en este momento Mauricio Macri, presidente saliente

La última escala de Macri será en la sede del Gobierno porteño, en la calle Uspallata 3160. Cerca de las 19:00 de este lunes 9 de diciembre, arribará para participar de la asunción de Horacio Rodríguez Larreta, en su segundo mandato al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Y después de es esto?

"Que voy a hacer mañana? Irme a mi casa, tomarme unos días descansar, porque este vértigo no para. Si no me mató el estrés del año pasado, hay que darle tiempo al cuerpo para que se restablezca", es lo que afirmó a los periodistas, según recoge la edición online del diario La Nación, que le preguntó:

¿Teléfono abierto para Fernández?

- Por supuesto, hemos quedado que en donde haya oportunidad de acordar cosas, transmitir experiencias, sobre todo en relación al mundo, que ha cambiado mucho, en los últimos cinco años. Acá estaremos. No, acá no, en otro lado, se corrigió..

El 10 de diciembre empezamos a recorrer el camino para poner a la Argentina otra vez de pie. Están todos invitados a ser parte.



Democracia para siempre.

Patria para TOD☀S. pic.twitter.com/gxOn7vdbwV — Alberto Fernández (@alferdez) December 8, 2019

Los invitados, desde presidentes hasta delegados

Se conoce que oficialmente fueron invitados los jefes de Estado de Chile, Sebastián Piñera; los uruguayos Tabaré Vázquez (saliente) y el electo Luis Lacalle Pou. De esa comitiva también participará la actual vicepresidenta Lucía Topolansky y su esposo y ex presidente, José 'Pepe' Mujica.

La autoproclamada presidente boliviana, Jeanine Añez, no fue invitada ya que Fernández calificó lo ocurrido en el país vecino como un golpe de Estado contra Evo Morales. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también dirá presente.

Aunque Jair Bolsonaro no participará de la asunción, Brasil sí tendrá representantes de su gobierno. Luis Inácio Lula Da Silva también confirmó que no asistirá, pero en su lugar estará presente la ex mandataria, Dilma Roussef.

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel será otro de los mandatarios que acompañará a Alberto en su jura, y el gobierno norteamericano confirmó la presencia del ministro de Salud de Donald Trump para el acto. El presidente de España Pedro Sánchez y posiblemente la Baronesa Hooper en representación del gobierno británico.

Aunque no hay confirmación, sí se pasó invitación a los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Rusia, Vladimir Putin.

Arken Imirbaki, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular será el representante del gobierno de la República Popular de China.