Luto y homenajes en el primer aniversario de las mortíferas inundaciones en España

El funeral de Estado recuerda a los 237 fallecidos, en una jornada marcada por el dolor y las demandas de justicia

Vista general tomada con un dron del barranco del Poyo a su paso por Catarroja y Massanasa, en el primer aniversario de la dana.

Hace justo un año, un torrente de agua de lluvia y barro arrasó parte del sureste de España y mató a 237 personas, que serán homenajeadas este miércoles, 29 de octubre de 2025, con un funeral de Estado y numerosos actos de recuerdo a la peor tragedia natural vivida en décadas en el país.

Valencia homenajeó a los 237 fallecidos en las destructivas riadas de hace un año con un funeral de Estado en el que familiares de las víctimas lanzaron gritos de "asesino" al presidente regional por su cuestionada gestión de la peor catástrofe natural sufrida en décadas en España.

"Asesino", "cabrón", "rata", o "no te queremos" fueron algunas de las palabras chilladas desde la zona de los familiares de las víctimas a Carlos Mazón, que aquel 29 de octubre de 2024 estuvo desaparecido varias horas almorzando con una periodista, mientras su Gobierno demoraba en enviar un mensaje de aviso a los ciudadanos que, afirman, hubiera podido salvar vidas.

También estuvieron invitados los alcaldes de los 78 municipios afectados, así como unos 800 familiares de las 237 personas que fallecieron el 29 de octubre de 2024, la gran mayoría (229) en la provincia de Valencia.

En Madrid, los diputados guardaron este miércoles un minuto de silencio en pie por los fallecidos, antes de empezar la sesión del Congreso.

"Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas", subrayó Pedro Sánchez.

a plataforma de entidades sociales Acord Social Valencià celebra marchas silenciosas por pueblos afectados por la dana en memoria de las víctimas, este miércoles en Valencia. EFE

VIDEO | Dos columnas formadas por varios miles de personas han marchado en silencio y bajo la lluvia en el tramo final del recorrido desde la pedanía valenciana de La Torre y el municipio de Albal hasta confluir en el de Benetússer para rendir homenaje a las víctimas de la dana. pic.twitter.com/InstaOTJo6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 29, 2025

Días de caos

Las autoridades de la región de Valencia decretaron un día de luto oficial en su recuerdo, como en muchos de los municipios de la zona cero del desastre, que también convocaron homenajes.

En Paiporta, que perdió a 56 de sus vecinos, el duelo durará tres días y se celebrará una vigilia en la tarde.

"Paiporta tardará muchos años en ser lo que era en cuanto a calles y casas y demás, y la herida no creo que se cierre nunca", opina Carmen Rausell, una farmacéutica de 61 años, en el centro de este municipio que todavía lucha por reconstruirse.

Las lluvias torrenciales que cayeron aquel martes fatídico en el interior de la Comunidad Valenciana se convirtieron en unas mortíferas riadas que arrastraron unos 130.000 vehículos y dañaron miles de viviendas en su furioso descenso hacia el mar, que dejó 800.000 toneladas de residuos.

Miles de voluntarios llegaron para asistir a las víctimas en aquellos días caóticos en los que la población se sintió desamparada por las autoridades regionales y nacionales, de signo político distinto y enzarzadas en un cruce de acusaciones que desembocaron en una tensa protesta durante la visita de los Reyes de España a Paiporta.

"Si no hubiera sido por el voluntariado...", recuerda con la voz temblorosa Lolín Casany, una jubilada de 75 años mientras camina por una calle de Paiporta, donde aún se ven las huellas del barro. "No me cansaré de decirlo, pero eso fue lo que nos levantó a todos".

CRÓNICA | Un año después de la dana que azotó Valencia el 29 de octubre, las huellas visibles y no tan visibles de esta tragedia siguen muy presentes entre quienes han logrado recomponer sus vidas y aquellos que todavía hoy se afanan por volver a la normalidad.



✍️ Paula Boira y… pic.twitter.com/aFKwpCiCNC — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 26, 2025

Indignación

En España, país muy descentralizado, la gestión inicial de la emergencia correspondía al gobierno valenciano, que envió el primer mensaje de alerta a los celulares de la población a las 20H11, cuando ya era demasiado tarde para muchas víctimas.

Su criticada gestión está siendo investigada ahora por la justicia, que de momento ha imputado a dos exresponsables regionales de emergencias.

Para la jueza que instruye la causa, aquel mensaje enviado horas después de las primeras advertencias meteorológicas fue "tardío y erróneo".

Indignadas con la gestión de la tragedia, más de 50.000 personas volvieron a manifestarse este sábado en Valencia para pedir la dimisión del presidente regional, el conservador Carlos Mazón, quien sigue sin aclarar qué hizo exactamente aquella tarde en la que estuvo ausente de la dirección de la emergencia hasta el inicio de la noche.

"Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable pero en muchos casos, no fuimos suficientes y hoy de nuevo debemos reconocerlo", explicó este miércoles Mazón en una declaración institucional.

Familiares de las víctimas, que consideran su actitud negligente, pidieron que no acudiera al funeral de Estado.

Mazón, que cuenta con el apoyo del líder nacional de su partido y defiende que su gobierno actuó acorde con las informaciones disponibles, confirmó su presencia.

"Un año después, Carlos Mazón sigue al frente de la Generalitat Valenciana, no ha asumido ninguna responsabilidad política, y esto para los familiares de las víctimas y para todas las víctimas de la zona cero es muy duro", lamentó Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre 2024.

