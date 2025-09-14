La República del Congo inicia la vacunación contra el ébola tras nuevo brote

El pasado 4 de septiembre se declaró un nuevo brote. Conoce todos los detalles

La República Democrática del Congo (RDC) comenzó a vacunar contra el ébola a trabajadores sanitarios y a los contactos de pacientes confirmados en la provincia de Kasai, en el centro del país, donde se declaró un nuevo brote de ébola el pasado 4 de septiembre, informó este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según difundió el organismo en un comunicado, un primer lote de 400 dosis de la vacuna Ervebo -que protege contra la cepa Zaire, confirmada como causante del brote-, procedente de las 2.000 almacenadas en la capital, Kinsasa, llegó a la zona de salud de Bulape, uno de los principales focos.

Asimismo, anunció que el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas ha aprobado el envío de otras 45.000 dosis adicionales a la RDC.

La vacunación inicia en el Congo

La inmunización, detalló la OMS, se llevará a cabo mediante la estrategia de "vacunación en anillo", que protege a los contactos de los enfermos y a los trabajadores en primera línea.

Asimismo, indicó que ha desplegado ya a 48 expertos en vigilancia epidemiológica, control de infecciones, logística y movilización comunitaria para apoyar al Gobierno congoleño en el terreno.

La OMS evaluó el riesgo sanitario como alto a nivel nacional, moderado en la región y bajo a escala global.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC confirmó este domingo que el brote de ébola ha causado ya 28 muertes, mientras que el número de casos confirmados asciende a 81 y los contactos identificados alcanzan los 716.

Este es el decimosexto brote de ébola en la historia del país desde que se detectó por primera vez el virus en 1976 y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

