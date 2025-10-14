La OTAN inicia ejercicios de defensa con armas nucleares: lo que se sabe

La OTAN realiza maniobras nucleares con 70 aeronaves y 2.000 efectivos en bases de Países Bajos, Bélgica y Reino Unido

La OTAN realiza maniobras de disuasión nuclear con 70 aeronaves y 2.000 efectivos en bases de Europa Occidental.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó esta semana sus ejercicios anuales de disuasión nuclear, conocidos como Steadfast Noon. Se trata de una práctica que involucra a 14 países aliados y que busca garantizar la eficacia, seguridad y credibilidad de la postura nuclear de la Alianza. Aunque el entrenamiento incluye aeronaves con capacidad nuclear, no se utilizan armas reales y no está vinculado a ningún conflicto actual.

¿Qué implica el ejercicio Steadfast Noon?

La edición 2025 de Steadfast Noon se desarrolla principalmente en la base aérea de Volkel, en Países Bajos, con apoyo desde instalaciones en Bélgica (Kleine-Brogel), Reino Unido (Lakenheath) y Dinamarca (Skrydstrup). Participan alrededor de 70 aviones, entre ellos aeronaves convencionales y de doble capacidad, además de unidades de vigilancia, reabastecimiento en vuelo y mando y control.

¿Cuál es el objetivo de estas maniobras?

Las maniobras buscan mantener la preparación estratégica de la OTAN y garantizar una disuasión nuclear segura y eficaz. BLOOMERG

Según el secretario general aliado, Mark Rutte, el ejercicio busca asegurar que la disuasión nuclear de la OTAN se mantenga “creíble, segura y eficaz”. Además, el coronel Daniel Bunch, jefe de Operaciones Nucleares del SHAPE (Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa), destacó que más de 2.000 efectivos prestan apoyo directo a la operación, que requiere coordinación entre múltiples países

¿Por qué se realiza cada año?

La OTAN insiste en que estas maniobras son parte de su planificación regular y no responden a eventos geopolíticos específicos. El director de Política Nuclear de la Alianza, Jim Stokes, señaló que el ejercicio también busca “promover la transparencia cuando y donde sea apropiado”, para que tanto los ciudadanos aliados como la comunidad internacional comprendan su propósito.

Las maniobras Steadfast Noon reflejan el compromiso de la OTAN con la preparación estratégica y la cooperación multinacional. Aunque involucran aeronaves con capacidad nuclear, no se emplean armas reales y su ejecución responde a planes establecidos con antelación. La participación de 14 países y más de 2.000 efectivos subraya la importancia de mantener una postura defensiva sólida y transparente.

