Durante esta semana, cientos de koalas de peluche han aparecido en la ciudad de Nueva York en busca de recaudar fondos para los animales de Australia, que se vieron afectados por los masivos incendios que aquejan al país y que han devastado al menos 6 millones de hectáreas de terreno.

Los peluches fueron colocados en distintos puntos de las principales avenidas de la ciudad con el propósito de despertar la conciencia de los transeúntes. Colgados en postes y semáforos, estos marsupiales típicos del país oceánico, llevan consigo una pequeña tarjeta que contiene el mensaje de: "Un billón de la vida silvestre única del mundo ha muerto en los incendios forestales de Australia. Por favor ayúdanos a salvar estos koalas".

Además, la tarjeta registra una serie de instrucciones de como donar a través la página ‘Koalas of NYC‘ dentro de un Go Fund Me, un sitio web dedicado a recolectar ayuda para diferentes causas.

Se trata de una campaña creativa por parte de Cummins&Partners, una agencia independiente australiana con residencia en Nueva York, que desde el 10 de enero ha logrado recaudar 10.891 dólares. En su cuenta de Instagram, la iniciativa ya cuenta con cerca de 7.000 seguidores que se han sumado para apoyar a la causa.

Los donativos no se limitan a la ciudad de Nueva York y además de esta, otras campañas están recolectando fondos junto a la Cruz Roja Australiana, el Fondo Mundial para la Naturaleza o diversas fundaciones en pro de la vida silvestre.

Hasta la fecha más de mil millones de animales y más de 20 personas han muerto a causa de los incendios forestales. Pese a que ya han pasado cuatro meses bajo fuego, las autoridades australianas no han pronunciado ningún mensaje alentador para el futuro, pues se estima que los incendios se incrementen o se mantengan unos dos meses más.