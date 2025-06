Kiev denuncia que Rusia aún tiene planes de expansión, pese al diálogo de paz

El Gobierno ucraniano denunció el miércoles 4 de junio de 2025, que Rusia todavía tiene planes de una mayor ocupación de Ucrania pese a la negociación de paz, lo que a su juicio refleja la falta de compromiso de Moscú para llegar a una solución.

"Tenemos información de inteligencia que apunta que para finales de septiembre Rusia planea ocupar el resto de la región de Donetsk y Luhansk", dijo en una conferencia de prensa en la embajada ucraniana en Washington Pavló Palisa, vicejefe de gabinete.

Para finales de año, según añadió, Moscú prevé además ocupar el resto de Jersón y crear una "zona de amortiguamiento" en la frontera entre Rusia y Ucrania en Sumy, además de planear hacerse con todo el flanco izquierdo del río Dniéper.

Palisa señaló que los planes de expansión rusos se adentran en 2026 con la intención entre otras de cortar el acceso de Ucrania al Mar Negro. "Lamentablemente no están hablando de paz, se preparan para la guerra", dijo.

El vicejefe de gabinete formó parte de una delegación ucraniana que ha visitado Washington en un intento por convencer a la Administración de Donald Trump de aprobar nuevas sanciones contra Rusia y de incrementar el apoyo militar a Ucrania.

Sanciones "muy duras" contra Moscú

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves de la posibilidad de imponer sanciones "muy duras" no solo contra Rusia sino también Ucrania si la guerra entre los dos países no finaliza. "Cuando vea el momento en que esto no va a parar seré muy, muy, muy duro. Y, para ser sincero, podría serlo sobre ambos países. Se necesitan dos para bailar el tango, pero serán muy duras, ya sea sobre Rusia o cualquier otro", dijo en el Despacho Oval preguntado sobre la imposición de sanciones. El líder republicano añadió que serán muy duros porque se está produciendo "un baño de sangre".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landau, formaron parte de su agenda.

La delegación ucraniana estuvo encabezada por el jefe de la Oficina Presidencial, Andrí Yermak, y según destacó el grupo ante la prensa las sanciones estadounidenses han resultado ser las más eficientes contra Rusia y es necesario imponer más.

En los últimos tres años, en su opinión, Rusia no ha logrado los objetivos que se marcó con la invasión y en este momento el país no se encuentra en condiciones de exigir cualquier tipo de ultimátum.

El costo para Rusia de cada kilómetro cuadrado, en función de sus cálculos, es de 167 soldados muertos en acción.

G7 decidirá futuro ucraniano

Este mismo miércoles, el mandatario estadounidense mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que este último le aseguró que responderá con represalias a los recientes ataques rusos.

La delegación ucraniana apuntó a su vez en la conferencia de prensa que Kiev está preparada para un alto el fuego incondicional.

La segunda ronda de contactos entre Kiev y Moscú tuvo lugar el lunes en Estambul y concluyó sin un acuerdo para un cese de las hostilidades de 30 días solicitado por Ucrania. Sin embargo, ambas partes acordaron intercambiar a todos los prisioneros de guerra heridos o gravemente enfermos, así como a los cautivos de entre 18 y 25 años.

Según Yermak, es "muy necesario pensar en el futuro" y la cumbre del G7 que se celebrará en Canadá entre los próximos 15 y 17 de junio será una buena oportunidad para ello.

"Seguiremos insistiendo en que en la mesa de negociación tiene que estar Estados Unidos y tienen que estar nuestros socios y amigos europeos porque el futuro de Ucrania está en la Unión Europea", aseguró en un encuentro en el que se insistió en que Ucrania necesita de forma prioritaria mas defensas aéreas.

