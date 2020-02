JusticiaParaIngrid: Ilustradoras retratan (con amor) a Ingrid Escamilla tras filtración de imágenes

"Hice este retrato porque así es como deberías haber sido recordada y no de la manera en que te revictimizaron en La Prensa", escribió en Instagram la artista mexicana Sofia Weidner junto a una ilustración con la que recuerda a Ingrid Escamilla, quien fue presuntamente asesinada y descuartizada por su pareja el pasado 9 de febrero, un caso de feminicidio que ha conmocionado al país azteca.

En esa publicación, difundida hace una semana en la plataforma, la ilustradora hace referencia al tratamiento que algunos medios de comunicación mexicanos dieron a la noticia del homicidio de Escamilla, luego de que expusieran en sus portadas imágenes del cuerpo de la mujer de 25 años y las acompañaran con titulares sensacionalistas.

"Las manos y la vida no me alcanzan para dibujar a cada una, no hay principio y lamentablemente no vemos final, ojalá no fuera ninguna, ojalá fuera un invento como dijo el presidente, no queremos que nos falte ninguna más", continúa la descripción de la viñeta, a la que han seguido una serie de homenajes gráficos, que "como un acto de amor" se han compartido en redes sociales bajo la etiqueta #ingridescamillachallenge.

A continuación mostramos algunos de los bocetos que, como publicó la ilustradora @paulinapaulipau, buscan "perder en un pajar las fotos filtradas de este feminicidio".

Desde esa trinchera digital, varias ilustradoras formaron parte de una serie de manifestaciones que se han llevado adelante en ese país. El viernes, colectivos feministas se concentraron en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo, y desde sus exteriores rechazaron la "indiferencia" del Gobierno en este caso y pintaron una de las puertas y paredes de la residencia oficial.

Mientras el sábado, miles de personas participaron en una marcha en la Ciudad de México en memoria de Escamilla, una movilización que arrancó en una estación de metrobús de la alcaldía Gustavo A. Madero, en el norte de la capital mexicana, y prosiguió hasta el domicilio en el que fue asesinada, apunta la agencia EFE.

Este caso de feminicidio ocurrió en medio de la controversia sobre la tipificación de ese delito. A inicios de este mes, el fiscal general de esa nación, Alejandro Gertz Manero, propuso sustituirlo por el de homicidio agravado.

A lo que siguió la presentación de un decálogo contra la violencia de género, presentado el viernes pasado por el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el que se excluía el término feminicidio.

El @GobiernoMX respeta el movimiento feminista y manifiesta su rechazo cualquier expresión de machismo. Nuestra solidaridad y respaldo está con las mujeres que defienden su derecho a la seguridad. Trabajamos por garantizar mayor bienestar en la vida de las mujeres y niñas. pic.twitter.com/xr0oPOWhE8 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) February 14, 2020

Esto pese a que México cerró 2019 como uno de los años más violentos de su historia reciente, en el que se registraron 1.006 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).