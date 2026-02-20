Juicio oral contra José Balcázar por presunta apropiación ilícita

Justicia de Chiclayo advierte que José Balcázar será declarado reo contumaz si no asiste a su juicio oral en junio

A solo días de haber asumido la presidencia del Perú, José María Balcázar enfrenta su primer gran cerco judicial. El mandatario ha sido citado de manera obligatoria a un juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita, en un proceso penal que involucra directamente al Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) como la parte agraviada.

Esta comparecencia judicial, que surge tras su investidura el pasado miércoles 18 de febrero, añade una carga de incertidumbre a un país sumido en una profunda inestabilidad institucional.

Avance a la fase oral y evaluación de pruebas

El proceso es conducido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, el cual determinó que la investigación y el control de acusación ya superaron todas las etapas previas de ley. Con este avance, el expediente ingresa formalmente a la fase de juzgamiento, instancia donde se evaluarán de manera pública los testimonios y las pruebas presentadas contra el ahora jefe de Estado.

Fecha de audiencia y advertencia de contumacia

El tribunal ha fijado el próximo 16 de junio como la fecha de inicio para la audiencia. La resolución judicial enfatiza que la presencia de Balcázar es obligatoria, permitiéndose su participación de forma presencial o virtual. No obstante, el mandato es severo: si el presidente no comparece sin una justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, lo que derivaría en órdenes de captura nacional y la continuación del proceso en su ausencia.

Asimismo, el juzgado ya ha dispuesto la notificación formal a todas las partes y la organización técnica del expediente para garantizar la administración fluida del debate probatorio.

El nuevo mandatario interino de Perú, José María Balcázar.

Rechazo gremial y tensión política

En paralelo al avance en los tribunales, el Colegio de Abogados de Lambayeque ha expresado públicamente su rechazo a la trayectoria institucional del mandatario. El gremio recordó los cuestionamientos éticos que, según sostienen, derivaron en la expulsión de Balcázar de dicha organización. De este modo, la situación penal del presidente se convierte en un factor crítico de tensión para el Perú, entrelazando la crisis política con un proceso judicial que avanza bajo el estricto escrutinio del Poder Judicial.

