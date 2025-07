Jubilados de Argentina protestan ante el inminente veto de Milei al alza en pensiones

Los jubilados de Argentina renovaron este miércoles 30 de julio de 2025, con una manifestación en Buenos Aires, sus reclamos ante el inminente veto por parte del presidente Javier Milei a una ley recientemente aprobada por el Parlamento que ordena un alza en las paupérrimas pensiones que cobran miles de adultos mayores.

Como cada miércoles, los jubilados protestaron a las puertas de la sede del Congreso argentino.

La movilización se desarrolló en medio de un fuerte operativo de efectivos de fuerzas de seguridad, quienes protagonizaron algunos incidentes con los manifestantes, con un saldo de cinco detenidos y varios heridos.

Desde el año pasado, las marchas de los miércoles de los jubilados son foco de atención por los operativos de seguridad de gran magnitud que buscan evitar que los manifestantes corten las calles del centro de la capital.

En esta jornada, agentes de la policía volvieron a utilizar medios de dispersión antidisturbios, incluyendo disparos de gas pimienta.

"Ésta es una lucha continua de todos los miércoles de los jubilados, que nos hicimos muy visibles aquí. Siempre vamos a estar aquí por nosotros y por la lucha de todos los compañeros que salgan a la calle a protestar", dijo a EFE Rosario Sastre, una jubilada de 67 años que cobra la pensión mínima y sigue trabajando para poder vivir.

Jubilados en la pobreza

En Argentina hay unos 7,4 millones de jubilados, lo que representa el 15,7 % de la población total del país.

El 63,5 % de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de julio ha sido de 309.000 pesos (233 dólares / 201 euros), un ingreso que llegó a los 379.000 pesos (286 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país y cuyo valor está congelado desde marzo de 2024.

Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 365.177 pesos (275 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.

Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos (906 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.

"Nadie puede vivir con una canasta mínima en condición de indigencia. Luchamos por la situación que están padeciendo muchísimos jubilados que ya ni siquiera acceden a la medicación", dijo a EFE Ana María Tapia, miembro de la agrupación Jubilados Insurgentes.

Inminente veto

Ante esta difícil situación y los crecientes reclamos de cada miércoles, el Parlamento aprobó el pasado 10 de julio una ley que otorga un aumento de emergencia en las jubilaciones, pero Milei ha adelantado que vetará la norma bajo el argumento de que un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal.

"En esta semana, o la próxima, Milei va a vetar el miserable aumento que aprobó el Congreso", afirmó Tapia, quien acusó al Gobierno de hacer un "genocidio a los jubilados, los discapacitados y los trabajadores".

Integrantes de la Policía de Argentina se enfrentan a manifestantes durante una protesta este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). EFE

La ley aprobada por el Congreso, cuyo tratamiento impulsó la oposición, establece un incremento "excepcional y de emergencia" del 7,2 % para las jubilaciones.

También dispone que el bono de refuerzo congelado desde hace más de un año pase a ser de 110.000 pesos (83 dólares).

Aun si se aplicara la ley, el ingreso mínimo de un jubilado quedaría en unos 441.200 pesos (333 dólares), una cifra que tampoco salvaría a los retirados de su compleja situación.

Con todo, Milei insiste en que vetará la ley, en cuyo caso el Congreso deberá reunirse para decidir si avala o no la decisión presidencial.

"No cobro la jubilación mínima, pero no me alcanza. Mis hijos me tienen que dar lo que el Gobierno me roba. Es obvio que Milei va a vetar la ley, pero espero que los diputados y senadores que votaron afirmativamente por la ley ahora voten en contra del veto y no se vendan a Milei", dijo a EFE Aurora Cividino, una jubilada de 75 años.

