El legado de James Van Der Beek: Dawson, el ícono juvenil de los 90

El actor estadounidense, recordado por su papel en Dawson’s Creek, falleció a los 48 años tras enfrentar un cáncer

Su personaje, Dawson Leery, se convirtió en un símbolo de la sensibilidad adolescente en una época dominada por otros estereotipos masculinos en televisión.

James Van Der Beek, actor estadounidense que se convirtió en un símbolo de la televisión juvenil de finales de los años noventa, falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años. Su partida fue confirmada por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de un mensaje público en redes sociales.

“Falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, escribió. La familia pidió privacidad mientras atraviesa el duelo por la pérdida del actor, a quien describieron como esposo, padre, hijo, hermano y amigo.

Una lucha que hizo pública

Van Der Beek había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal en etapa 3, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023. Durante meses decidió mantener el proceso en privado, mientras recibía tratamiento y reorganizaba su vida en torno a la salud y su familia.

Cuando finalmente hizo pública la noticia, explicó que quería contar su historia en sus propios términos. Desde entonces utilizó su cuenta de Instagram para compartir reflexiones sobre la enfermedad, agradecer el apoyo recibido y visibilizar la importancia de la detección temprana.

En varias publicaciones destacó el respaldo incondicional de su esposa y de sus seis hijos —Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah—, a quienes describió como su motor en los momentos más difíciles.

El fenómeno “Dawson”

Aunque ya había trabajado en cine y teatro, el punto más alto en su carrera llegó en 1998 con el estreno de Dawson’s Creek. La serie, ambientada en un pequeño pueblo costero, retrataba la amistad, los conflictos emocionales y los primeros amores de un grupo de adolescentes.

Su muerte ocurre cuando Dawson’s Creek vive una segunda vida en plataformas de streaming, donde ha sido redescubierta por nuevas generaciones.

Van Der Beek interpretó a Dawson Leery, un joven aspirante a cineasta idealista y sensible. El personaje conectó con millones de espectadores y convirtió al actor en ídolo juvenil en una era previa a las redes sociales.

La serie también impulsó las carreras de Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, hoy figuras consolidadas en la industria. Cortesía

La producción se mantuvo seis temporadas al aire, acumuló 128 episodios y lanzó al estrellato a compañeros de elenco como Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Con el tiempo, la serie encontró nuevas audiencias gracias al streaming, consolidándose como un clásico del drama adolescente.

En 2018, al cumplirse 20 años del estreno, el actor recordó aquel inicio como el momento que transformó su vida y su carrera.

El éxito repentino lo llevó a protagonizar portadas de revistas y a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense. Años después, hablaba de esa etapa con humor, recordando las multitudes de adolescentes que lo rodeaban en cada aparición pública.

Su filmografía incluye títulos como Varsity Blues (1999), donde interpretó a un mariscal de campo de secundaria, además de participaciones en Scary Movie y Jay and Silent Bob Strike Back.

Tras el final de Dawson’s Creek en 2003, combinó papeles en cine y televisión. Participó en series como Criminal Minds, One Tree Hill, How I Met Your Mother, Medium y Law & Order: Criminal Intent.

Uno de sus giros más celebrados fue en la comedia Don’t Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión exagerada y autoparódica de sí mismo. El papel fue aplaudido por su capacidad de reírse de su propia imagen pública y desmontar el peso de haber sido un ídolo adolescente.

Su personaje, Dawson Leery, representaba a un adolescente introspectivo y soñador que aspiraba a convertirse en cineasta, una construcción distinta al estereotipo masculino dominante en la televisión de esa época. Ese matiz fue clave para conectar con una audiencia que buscaba historias más emocionales y profundas.

En años más recientes formó parte del elenco de CSI: Cyber y apareció en la serie Pose. Además, tenía pendiente el estreno de la producción Elle, precuela de Legalmente rubia, programada para el próximo verano.

James Van Der Beek alcanzó la fama mundial en 1998 con Dawson’s Creek, serie que se mantuvo al aire durante seis temporadas y acumuló 128 episodios. Instagram de James Van Der Beek

El reencuentro que quedó pendiente

En septiembre pasado, los protagonistas de Dawson’s Creek se reunieron en Nueva York en un evento benéfico a favor de la organización Fuck Cancer. Van Der Beek no pudo asistir debido a su estado de salud, aunque sus compañeros le dedicaron palabras de apoyo desde el escenario.

Michelle Williams aseguró entonces que siempre estarían a su lado, un mensaje que fue replicado por miles de seguidores en redes sociales.

Su interés por el arte desde niño

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut, James David Van Der Beek mostró interés por la actuación desde niño. Su debut profesional fue en una obra off-Broadway y a mediados de los noventa comenzó a sumar créditos en cine independiente.

Más allá de su trayectoria artística, quienes lo conocieron destacan su dedicación a la familia y su apertura para hablar de la enfermedad sin dramatismos, pero con honestidad.

