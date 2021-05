Italia no descarta casos de trombos con la segunda dosis de AstraZeneca

La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) afirmó este 26 de mayo que no descarta que se puedan producir casos "raros" de trombos con la segunda dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica AstraZeneca en personas que no presentaron reacciones adversas con la primera.

"No se puede descartar que un sujeto que no haya desarrollado la rara reacción que involucra a las plaquetas con la primera dosis no pueda hacerlo con la segunda", dijo la AIFA, que, no obstante, matizó que los casos de trombos son "raros" y catalogó la vacunación como la mejor estrategia de protección frente al virus.

La AIFA ya recomendó hace semanas la administración de esta vacuna -ahora llamada Vaxzevria- para mayores de 60 años y reconoció este miércoles que en menores "sigue siendo un tema abierto y sobre el que existen márgenes de incertidumbre", en un documento sobre las complicaciones tromboembólicas posvacunación con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Hasta el 12 de mayo, en Reino Unido se contabilizaron 15 casos de trombosis atípica de aproximadamente 9 millones de segundas dosis de la farmacéutica AstraZeneca administradas.

A la luz de estos datos, la AIFA afirmó que la finalización del calendario de vacunación con la segunda dosis de AstraZeneca en menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis "representa la estrategia para combatir la propagación del virus Sars-CoV-2".