¿Por qué Israel insiste en bombardear Rafah pese al reclamo internacional?

Por segundo día consecutivo, este miércoles 29 de mayo los tanques israelíes perpetraron ataques en el corazón de Rafah, hasta hace pocas semanas la única zona de Gaza donde el Ejército no había incursionado por tierra.

En las últimas 24 horas, los bombardeos israelíes dejaron al menos 75 personas muertas y cerca de 300 heridos, según la última actualización del Ministerio de Salud local, lo que eleva la cifra total de víctimas mortales a 36.171. Entre las víctimas se encuentran los 21 palestinos asesinados el martes 28 de mayo en nuevos asaltos contra campos de refugiados en el oeste de la ciudad sureña de Rafah.

Esto sigue pese a que el 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una orden clara: Israel debía detener de inmediato su invasión terrestre en Rafah. Esta decisión buscaba prevenir un posible "genocidio" en la región, una preocupación central en el caso que analiza la institución. Sin embargo, el Ejército israelí no acató la orden y continuó con sus operaciones iniciadas el 7 de mayo.

La respuesta es por una misión que Israel no pretende soltar o por lo menos, así lo analiza Lior Lucas, especialista en seguridad y Medio Oriente y director de Moked Bitajo, un centro de información en español sobre seguridad israelí en un medio internacional.

Israel tiene su misión con el pueblo israelí después de la masacre del 7 de octubre y entender que ninguna organización internacional puede garantizar la seguridad de los ciudadanos; entonces tiene que actuar solo para asegurar su propia defensa Lior Lucas Especialista en seguridad y Medio Oriente

En el corredor de Filadelfia, ubicado en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, se han encontrado 50 túneles donde pasan muchos armamentos para Hamás, líderes y sus personajes. Ante este escenario, las tropas israelí deben controlar, para evitar ataques, secuestros y bombardeos.

Para Pablo Araya Zacarías, abogado y miembro para América Latina de la Comisión sobre Crímenes de Guerra, los ataques, la fabricación de armamentos y los supuestos túneles que unen a Rafh con Egipto no responde a los bombardeos que acaban con personas inocentes o peor aún que se apropian de un estado.

Unos niños en el campamento para desplazados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza EFE

NETANYAHU DICE QUE EL ATAQUE FUE RESULTADO DE UN "TRÁGICO ACCIDENTE"

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu expuso el 27 de mayo que se cometió un “trágico accidente” en un ataque de Israel contra la ciudad de Rafah, en Gaza. Ese ataque agravó las crecientes críticas internacionales que Israel ha enfrentado durante su guerra con Hamás, e incluso sus aliados más cercanos expresaron indignación por las muertes de civiles.

El gobierno israelí insiste en que se apega al derecho internacional, aun cuando enfrenta el escrutinio de los principales tribunales internacionales, uno de los cuales le exigió la semana pasada que detuviera su ofensiva en Rafah.

Netanyahu no ofreció más detalles sobre el error. En un principio, Israel afirmó que había llevado a cabo un bombardeo de precisión contra un complejo de Hamás, y que había matado a dos líderes milicianos. Pero cuando surgieron detalles del ataque y el incendio.

LAS BOMBAS SE FABRICARON EN EE. UU., SEGÚN MEDIOS ESTADOUNIDENSES

Según el medio The New York Times “los restos de munición filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran de una GBU-39, una bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos”. El diario neoyorquino agrega que el detalle clave en los restos del arma encontrada fue el sistema de actuación de la cola, que controla las aletas que guían al GBU-39 hacia un objetivo, de acuerdo al análisis de un ex técnico de eliminación de artefactos explosivos del ejército de EE. UU.

Indignación mundial por el ataque israelí a un refugio en Rafah | La ONU pidió a Israel una investigación "exhaustiva y transparente" | Página|12 https://t.co/Ixx931VK9w — Emir Sader (@emirsader) May 28, 2024

Los fragmentos de munición, filmados por Alam Sadeq, un periodista palestino, también están marcados por una serie de números que comienzan con “81873”. Este es el código de identificación único asignado por el gobierno de Estados Unidos a Woodward, un fabricante aeroespacial con sede en Colorado que suministra piezas para bombas, incluida la GBU-39, insiste el rotativo.

