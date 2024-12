Israel y Hamás, más cerca que nunca de acuerdo que mantiene en vilo a Gaza

Israel y Hamás están más cerca que nunca del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, según repiten las autoridades israelíes y secundan, más prudentemente, los miembros de la organización islamista.

Mientras, los palestinos en el devastado enclave permanecen en vilo ante la incertidumbre sobre qué será de ellos tras el pacto.

"Esto no es un acuerdo de alto el fuego, es un intercambio de prisioneros", apunta suspicaz Bassel Ashqar, un palestino de 45 años que vive en el sur del enclave.

Las autoridades israelíes aluden siempre a un "acuerdo de rehenes", mientras que las palestinas se refieren a él como un "alto el fuego". Lo que se decida sobre cuestiones clave en las negociaciones como la demanda de Israel de mantener sus tropas en los corredores de Filadelfia y Netzarim; o la de Hamás de mantener un cese el fuego tras la primera fase del acuerdo, harán que la balanza se incline hacia una de esas dos concepciones.

Ashqar cree que todo apunta a que el acuerdo permitirá que, tras la primera fase (el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y la retirada de las tropas de la frontera este de Gaza) el alto el fuego se desmoronará: "No queremos un acuerdo que no incluya el retorno a nuestras casas. No queremos un acuerdo que libere a los prisioneros y nos deje morir".

LAS PARTES DE UN POSIBLE ACUERDO

La propuesta sobre la mesa recoge una primera fase de 42 días de alto el fuego, durante el que Israel pide la liberación de 34 rehenes, tanto vivos como muertos, confirmó a EFE una fuente de Hamás.

"Lo que impide la firma ahora mismo es la demanda de la ocupación de una lista con los nombres de los rehenes vivos y muertos. Esta sería posible si nos dan una semana de tregua para verificar. De otra forma, el proceso para hacer el censo es difícil", aseguró esta fuente.

Los desacuerdos entre Israel y Hamás, aunque reconocidos por ambas partes mientras aseguran mantener su optimismo por el acuerdo, sólo se dan a conocer a través de filtraciones, en medio del secreto de sumario que envuelve al diálogo.

En este sentido, el grupo islamista indicó que otro de los desencuentros es la demanda del Estado hebreo de incluir entre los liberados a soldados israelíes heridos, algo que para Hamás queda fuera del acuerdo.

La organización no reveló la cifra estimada de presos palestinos cuya excarcelación exige a cambio, alegando que difundirla podría perjudicar las negociaciones.

