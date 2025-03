Inteligencia de EE.UU. niega ante el Senado que hubiera datos sensibles en chat

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quitó peso este martes 25 de marzo de 2025 al episodio en el que un periodista fue incluido por error a un chat donde su Gabinete compartió información sobre los preparativos de un ataque militar en Yemen, y apoyó a su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que fue quien creó el grupo.

"Es un muy buen hombre y seguirá haciendo un buen trabajo", dijo ante la prensa Trump sobre Waltz, al que consideró que se ha atacado de manera "muy injusta" y cuyo puesto no parece peligrar de momento.

Trump calificó lo sucedido como un "fallo", el "único" en los dos meses que lleva de nuevo la Casa Blanca, y consideró que "lo importante fue que no pasó nada", argumentando que los bombardeos contra los rebeldes hutíes del Yemen fue un "éxito".

El tema del día en Washington

El artículo publicado el lunes por Jeffrey Goldberg, director editorial de la revista The Altantic, al que Waltz metió accidentalmente en la sala de chat de la aplicación Signal, fue el tema del día en Washington y los medios preguntaron con insistencia a Trump por un episodio que ha puesto en entredicho la seguridad con la que el actual Gobierno maneja información sensible.

En la pieza, Goldberg detalla paso por paso –sin desvelar información que considera confidencial o que puede afectar tareas de espionaje e inteligencia– los cuatro días en los que pudo leer el debate entre altos funcionarios del Gobierno sobre un ataque ejecutado el fin de semana y que según los hutíes causó 53 muertos y 98 heridos.

El contenido de las conversaciones desnuda a su vez las posturas de la Administración sobre Europa, con el vicepresidente, JD Vance, expresando su "odio" por "volver a rescatar" al Viejo Continente y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, secundando su opinión y calificando de "PATÉTICO" el ademán europeo de depender de Washington para garantizar el tráfico de mercancías a través del golfo de Adén, bloqueado por los hutíes.

"Aprender de toda experiencia"

"No sé nada de Signal. No participé en esto, pero acabo de enterarme y me han dicho que muchos colectivos lo usan", explicó Trump sobre si se baraja modificar procedimientos en temas de seguridad nacional, aunque al mismo tiempo concedió que "uno tiene que aprender de toda experiencia".

"No había información clasificada (en el chat), tal y como tengo entendido", aseveró el presidente estadounidense reiterando lo dicho por el propio Waltz, que aseguró que desde que accedió al cargo los responsables de inteligencia le han indicado que el uso de la aplicación Signal está aprobado.

Fue lo mismo que repitieron ante el Senado otras dos figuras también incluidas en la mencionada conversación en línea, la directora Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe.

Al ser preguntado por el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata Mark Warner, Ratcliffe admitió que participó en el chat bajo las siglas "JR", pero insistió en que el uso de Signal "es permisible" de acuerdo con los protocolos de seguridad de la CIA.

Warner calificó el episodio "de comportamiento negligente, descuidado e imprudente" que puso en peligro vidas estadounidenses y pidió una investigación exhaustiva sobre lo sucedido.

