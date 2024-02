Perú: El idioma de los incas abraza a la inteligencia artificial

Entre los chats de inteligencia artificial, solo uno habla el idioma de los incas. En apenas segundos, el avatar Illary crea historias en quechua con elementos de leyendas y cultura andina de Perú para demostrar que esta tecnología es una aliada de las lenguas indígenas.

Transistor similar al cerebro fue diseñado para imitar a la Inteligencia Artificial Leer más

Illary, que significa amanecer, es fruto del trabajo de un equipo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, y aspira a convertirse en una pieza más para preservar y promover el quechua, el aimara o el awajún. Además, acompaña sus historias con imágenes creadas con un software que ha sido programado por este equipo y que trasladan la estética de los Andes peruanos.

“Para nosotros fue un estímulo, porque vimos que la inteligencia artificial era discriminatoria frente a las lenguas originarias, que no estaba hecha para eso, y la convertimos en un elemento importante para evitar la extinción de nuestras 48 lenguas nativas”, explica el profesor impulsor de este proyecto, Carlos Fernández.

Con Illary, los estudiantes “de traducción, los del examen de admisión, de carreras como la de lingüística o aquellos que están estudiando este idioma original puedan aprender mejor”, detalla.

También permite a los limeños, ‘en contextos tecnocráticos’, darle “una mayor perspectiva a lo que consideramos que es la enseñanza del idioma y evitar que se pierda”.

Más allá del chat, Illary presenta un noticiero en quechua y enseña esta lengua en la red social TikTok a través de vídeos didácticos.El equipo sigue trabajando para que perfeccione sus conocimientos de aimara y awajún, las otras dos lenguas indígenas con más hablantes en el país.

Bloquean las búsquedas de Taylor Swift tras difusión de imágenes manipuladas Leer más

Fernández, que ocupa el cargo de director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relata cómo al inicio del proyecto hubo gran escepticismo entre los profesores.

“Cuando comenzamos nosotros a trabajar Illary, el año pasado, no te puedes imaginar qué tan difícil fue (...) los comentarios eran realmente negativos. La gente consideraba que Illary era la primera que me iba a quitar el trabajo y lo que no saben es que nos ha dado más”, dice.

(Lo invitamos a leer: El FMI alerta del impacto de la IA en el empleo: ¿está tu trabajo en peligro?)

Este proyecto tiene detrás a profesores que se encargan de labores como la de crear plantillas fonéticas mediante las cuales el avatar habla y enseña.

(Le puede interesar leer: El avance de la IA debe ir a mano con la confianza digital, afirman expertos)

Una inteligencia artificial predice tu muerte con un 78 % de exactitud Leer más

También se encargan de alimentar con contenidos y conocimientos el chat, prevenir y corregir errores gramaticales o de pronunciación y mejorar técnicamente a Illary, para que sea cada vez más realista.

“Para nosotros es importante proteger (el quechua), tomando en consideración que tenemos la cátedra de quechua que tiene alrededor de 400 años, prácticamente cuando se fundó la Universidad, y que de alguna forma ha hecho todo lo posible para preservar este idioma originario”, comenta.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!