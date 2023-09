Huelga general en el norte de Italia por la muerte de cinco trabajadores

Los tres sindicatos más importantes de Italia convocaron este lunes 4 de septiembre a una huelga general de ocho horas en la provincia de Vercelli (Piamonte, norte) para protestar por la muerte de cinco trabajadores arrollados por un tren a 160 kilómetros por hora cuando hacían labores de mantenimiento en las vías cerca de Turín (norte) el pasado jueves.

Además del paro, al que se han sumado los sectores del transporte y la construcción de toda la región de Piamonte, los líderes de los sindicatos CGIL, CIOSL y UIL han marchado por las calles de Vercelli junto a los familiares de las víctimas, que llevaban los retratos de los cinco fallecidos, cuya muerte ha conmocionado al país.

La fiscalía investiga a los dos supervivientes del accidente ocurrido junto a la estación de Brandizzo por su posible implicación en la mala comunicación que dio origen a la tragedia, pues las víctimas estaban trabajando en las vías sin el permiso de la compañía.

Unas dos mil personas, entre ellas delegaciones de todo el Piamonte y ferroviarios jubilados de la cercana región de Lombardía, han recorrido en silencio, bajo el lema "No nos quedan palabras", las calles de la ciudad, desde la estación de tren hasta la Prefectura, donde se han leído los nombres de las víctimas.

"Todo recae sobre la piel de los trabajadores, es el momento de decir basta y de cambiar. Hemos hecho huelgas, pero tenemos que elevar aún más el nivel de la protesta", dijo en la marcha el secretario general del primer sindicato italiano, CGIL, Maurizio Landini.

Landini aseguró también que es hora de crear una fiscalía nacional de seguridad y que el Gobierno debe abrir mesas de diálogo serias, una propuesta que secundó el secretario general de la CIOSL, Luigi Sbarra.

"A la política y a las empresas decimos que no basta con pesar e indignación, no basta con el luto. Ya no hay espacio para las palabras. Exigimos acciones concretas. Esto significa, entre otras cosas, limitar la externalización y las cadenas de subcontratación, calificando a las empresas, asignándoles una calificación social vinculada al cumplimiento de los contratos y los procedimientos".

Y añadió: "Hay que aumentar los controles y el número de inspectores, aumentar las sanciones y la prevención, con una fuerte inversión en la formación de los trabajadores y de los directivos. Hay que apoyar una evolución participativa de las relaciones laborales que otorgue a los delegados de los trabajadores más poder sobre las decisiones de las empresas".

El accidente de Bernizzo ha conmocionado a Italia, un país con un alto índice de siniestralidad laboral.

"Morir de noche en una vía no es admisible en 2023. La fiscalía está investigando. La norma ya hoy prevé que no se pueda trabajar en las vías del tren si no se ha certificado que el trafico está suspendido. Evidentemente corresponde a la fiscalía saber qué hacían allí, aunque parece ciertamente un error humano", dijo el vicepresidente del Gobierno y ministro de Transportes, Matteo Salvini.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, expresó su "dolor" porque "morir en el trabajo es un ultraje a los valores de la convivencia", mientras que el papa Francisco se refirió al tema durante el vuelo que le ha llevado a Mongolia en su 43 viaje internacional: "Los accidentes en el trabajo son una calamidad y una injusticia y siempre por la falta de cuidado. Los trabajadores son sagrados", dijo.

