Hallan primeros restos humanos en escombrera de Medellín tras años de búsqueda

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de Colombia anunciaron este miércoles que encontraron los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín, la que se considera la fosa común urbana más grande del país, tras años de búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado vivido entre 2001 y 2004 en el sector de la Comuna 13.

"Fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín", confirmaron ambas entidades en un comunicado conjunto.

Durante décadas, familiares de desaparecidos han insistido en la necesidad de intervenir este lugar y "hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta": "Se trata de un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia", celebraron la JEP y la UBPD.

Los hallazgos ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera, y de inmediato las labores con maquinaria fueron suspendidas y los forenses analizaron lo encontrado.

Funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) durante una jornada en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín (Colombia). EFE

EN LA COMUNA 13

La verificación permitió constatar que se trataba de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5; de hecho, la prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención.

Esta nueva búsqueda empezó en julio, cuando la JEP lo ordenó tras una pequeña intervención en 2022 y de múltiples dilataciones que han sido una "revictimización" para las familias, según denunciaron los colectivos de buscadores.

En La Comuna 13, sector popular que fue escenario de operaciones militares violentas y estuvo controlado por años por la guerrilla y los paramilitares, la JEP calcula que hubo al menos 502 personas desaparecidas entre 1981 y 2016, por grupos armados ilegales, así como por la fuerza pública.

El área delimitada por las instituciones para la búsqueda consta de 6.912 metros cuadrados, dentro de los cuales 2.417 metros fueron priorizados en la fase 5, que consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense.

Una persona desaparecida, que asiste a un acto simbólico por los desaparecidos, en La Escombrera de la Comuna 13, en Medellín (Colombia). EFE

"Estoy muy alegre de saber que se le va a acabar la tristeza a una de las familias de estos cuerpos allí”, dijo Margarita Restrepo, quien busca a su hija desaparecida en La Escombrera en 2002.

Por su parte, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar añadió: "Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge (...) Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza".

