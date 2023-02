Haití despidió este martes 31 de enero con un funeral a tres de los catorce agentes asesinados por bandas armadas en menos de dos semanas, unas muertes que estos días desembocaron en violentas protestas por parte de una Policía que se siente abandonada a su suerte.

La ceremonia por estos tres efectivos muertos el 21 de enero en Metivier, en la comuna de Pétion-Ville, tuvo lugar en la Academia Nacional de Policía de Puerto Príncipe, bajo la amenaza constante de las bandas armadas que controlan gran parte de la capital haitiana y sus alrededores en medio de la impotencia de las autoridades.

En un ambiente de dolor y bajo fuerte protección de las fuerzas de seguridad, familiares, amigos y allegados despidieron a los agentes, junto a compañeros del cuerpo, periodistas y responsables de la Policía Nacional.

Una Policía que "nunca los olvidará", aseguró el sacerdote que ofició la ceremonia a pocos kilómetros de la embajada de Estados Unidos en Haití, mientras se oían gritos y canciones tristes.

"¿Hablaste con tu mujer? ¿Hablaste con tu madre? ¿Con los hijos? ¿Qué les has dicho? Les dijiste que volverías. ¡Y ya no te vemos, no te vemos!", afirmaba una anciana.

Estos tres policías fueron asesinados en un ataque de un grupo armado dirigido por el poderoso jefe de la banda Vitel-Homme contra unos agentes en Pétion-Ville, una acción en la que un efectivo resultó además herido y otro desaparecido.

Se trataba de Luc Eliezer, de la vigésima promoción; Duckens Céjuste, de la vigésimo cuarta, y Gérald Occinal, de la trigésima, unos "héroes de la patria que se sacrificaron en Metivier el 21 de enero de 2021 por el bien de todos", según la Policía.