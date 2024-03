Haití: Ariel Henry es atendido por las agencias federales, incluido el FBI

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, es atendido este 6 de marzo en Puerto Rico por las agencias federales en la isla, principalmente el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), mientras se dilucidan sus próximos pasos.

El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Puerto Rico, Jeffrey Quiñones, explicó que su agencia trató con Henry a su llegada el martes al Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Quiñones indicó que el alojamiento y la seguridad del primer ministro de Haití durante su estancia en Puerto Rico están siendo gestionados por el FBI. Al respecto, la portavoz del FBI en San Juan, Limary Cruz, dijo que debido a la sensibilidad del tema no pueden informar sobre la situación de Henry. "La realidad es que no podemos comentar, no vamos a hacer ninguna expresión. Es información confidencial", señaló.

EE.UU. asegura que no está ayudando a Ariel Henry a regresar a Haití desde Puerto Rico

El Gobierno de Estados Unidos no está prestando ayuda al primer ministro de Haití, Ariel Henry, para regresar a su país desde Puerto Rico, según informó este 6 de marzo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC, en inglés). "No estamos brindando ninguna asistencia para ayudar al primer ministro a regresar a Haití", indicó el portavoz en un breve mensaje escrito.

La fuente agregó asimismo que el NSC va a dejar que sea Henry quien "hable sobre sus planes de viaje" desde Puerto Rico, donde aterrizó el martes después de no poder hacerlo en República Dominicana y tras varios días en paradero desconocido. Henry es atendido en Puerto Rico por las agencias federales en la isla, principalmente el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras se dilucidan sus próximos pasos.

Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, lo que implica un cierto grado de autonomía, pero fronteras, defensa y relaciones exteriores son responsabilidades que se reserva Washington.

La embajadora de EE.UU. ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, instó este 6 de marzo a Henry a "actuar con urgencia" para llevar a cabo "un proceso político que conduzca a una transición presidencial" en el país

República Dominicana justifica la razón para no permitir una escala indefinida del avión de Henry

El Gobierno de la República Dominicana justificó este 6 de marzo su decisión de no permitir en su territorio una "escala indefinida" del avión que transportaba desde Nueva York al primer ministro de Haití, Ariel Henry, en su intento de retornar a su país en medio de la grave situación de violencia en esa nación.

Según el portavoz de la Presidencia dominicana, Homero Figueroa, el Gobierno de Santo Domingo recibió el 4 de marzo informaciones que daban cuenta que Henry se encontraba en Nueva York, después de su visita oficial a Kenia, adonde viajó para tratar sobre el envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad que espera Haití y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Tanto el lunes como el martes, los Gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron "de manera informal" a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría a Henry de regreso a su país pudiera hacer una "escala indefinida" en territorio dominicano, agregó el comunicado oficial.

En las dos ocasiones, el Gobierno dominicano comunicó "la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido", afirmó Figueroa, un día después de que se informara de que Henry aterrizó por sorpresa en la isla de Puerto Rico en su intento de regresar a Haití.

En su comunicado, el portavoz indicó que República Dominicana, que ha reforzado la seguridad fronteriza por la crisis en el vecino país, "mantiene la disposición a seguir cooperando con la comunidad internacional para facilitar el retorno de Haití a la normalidad". No obstante, "es imperativo que cualquier acción adoptada no comprometa nuestra seguridad nacional", apuntó.

Por último, reiteró el compromiso de la República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, "con la paz y la democracia" en la vecina nación, por lo que continuará "apoyando iniciativas que promuevan estos valores en la región y en todo el mundo".

