Mujer que vivió engañada fingiendo discapacidades recupera la libertad

El caso de Gypsy Rose Blanchard capturó la atención de los Estados Unidos en 2015 por el asesinato de su madre que le hacía, a ella y a sus allegados, creer que padecía enfermedades mortales, incluso induciéndola a cirugías médicas. Este jueves 28 de diciembre de 2023, fue puesta en libertad condicional, luego de cumplir siete años de su condena.

Nacida el 1991 en el estado de Luisiana, la infancia de Gypsy era diagnosticada falsamente con una serie de enfermedades, todas por invención de su madre que lograba, a momentos, convencer a profesionales de la situación de su hija.

Una de las enfermedades era distrofia muscular, que le requería estar en silla de ruedas, aunque ella, sin que nadie en el exterior lo supiera, podía caminar. Otros padecimientos incluían leucemia y epilepsia. En una entrevista en el programa de Dr. Phil, dijo que fue obligada a afeitarse el cabello y usar un tubo de alimentación.

Tomaba medicaciones por tratamientos que no requería, fue sujeto a operaciones innecesarias y desconocía mucho del mundo fuera de citas médicas y eventos a los que recibía entradas gratis por medio de donaciones. Su madre, Clauddinnea 'Dee Dee' Blanchard, recibía actos de caridad por fundaciones como Make-A-Wish y la Ronald McDonald House. Subastaban su vida por cheques de discapacidad.

Ante dudas sobre las enfermedades de Gypsy, la madre decía que había perdido su historial médico en el huracán Katrina. Algunos expertos, tanto los médicos que trataban a la familia como los que posteriormente revisaron el caso legal, creen que 'Dee Dee' podría haber sufrido del síndrome de Munchausen, en que un cuidador exagera o inventa la enfermedad de su niño para obtener atención médica.

Blanchard le dijo a ABC que, en su adolescencia, Dee Dee comenzó a ejercer más control sobre su vida. "Entraría en una discusión que duraría un par de días, o podría ser algo en el que ella no me alimentaría durante dos días", dijo Gypsy. “Empezó a ser físico en 2011. A veces me golpeaba con una percha”.

A pesar de los controles sobre su vida social, la joven fue capaz de crear un perfil de citas online en secreto. Por este medio conoció a Nicholas Godejohn, con quien cometió el asesinato en la residencia familiar de Sprinfield, Misuri, en junio de 2015.

El público y fuerzas policiales fueron alertadas del crimen por medio de la página de Facebook llamada "Dee Gyp Blancharde", creada y compartida por la madre e hija. En una corta oración anunciaba que alguien (no menciona nombre) estaba muerta. Los allegados fueron a la casa, que obtuvieron por medio de donaciones, y la policía rastreó la dirección IP de la publicación de Facebook a la casa de Godejohn.

En julio de 2016, Gyspy Rose Blanchard fue condenada a diez años en prisión. En 2019, su enamorado Nick Godejohn fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato.

Cumpliendo con el ochenta y cinco por ciento de su condena, Blanchard fue permitida libertad condicional, reportan diversos medios. Desde que comenzó su sentencia, ha logrado mantener una relación cercana con su padre biológico y su madrastra. Además, en 2022, se casó con Ryan Anderson, un maestro de Luisiana de 37 años.

Por los hechos ocurridos en 2015, la mujer de ahora 32 años expresa sentimientos adversos del matricidio.

"Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice", dijo en una entrevista poco tiempo antes de su liberación anticipada con la revista PEOPLE. "Lo lamento todos los días".

En sus declaraciones, dice que, a su juicio actual, su mamá no merecía lo ocurrido, y que ella: "era una mujer enferma y desafortunadamente yo no tenía la educación suficiente para ver eso".

"Si tuviera otra oportunidad de rehacer todo, no sé si volvería a cuando era niña y les diría a mis tíos y tías que no estoy enferma y que mamá me enferma", dice Gypsy, "o, si pudiera regresar al punto de esa conversación con Nick y decirle: '¿Sabes qué? Voy a contarle todo a la policía'. En cierto modo lucho con eso".

A pesar de ello, se muestra entusiasmada por su liberación, diciendo: "Estoy lista para expandirme y creo que eso se aplica a todas las facetas de mi vida".

Fuera de medios de información, el caso fue cubierto en 2017 por HBO en el documental "Mommy Dead and Dehest", y en 2019 por Hulu en la serie limitada de crímen real de "The Act". El canal estadounidense de Lifetime estrenará el 5 de enero de 2024 el docmuental "The Prison Confessions Of Gypsy Rose Blanchard".

