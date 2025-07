La Guardia Civil española frena nuevo intento de disturbios racistas en Torre Pacheco

La Guardia Civil, uno de los cuerpos españoles de seguridad, impidió este martes 15 de julio de 2025, la manifestación prevista a las puertas del ayuntamiento de Torre Pacheco (sureste) para evitar altercados racistas contra inmigrantes como los de días anteriores debido a la presencia de grupos ultra.

Según fuentes cercanas a las fuerzas del orden consultadas por EFE, los agentes indicaron a los asistentes que tenían que abandonar la zona donde se encontraban concentradas varias decenas de personas convocadas con el lema 'Solo el pueblo salva al pueblo'.

A causa de la protesta, difundida en redes sociales, se han reforzado los efectivos de la Guardia Civil, con más de un centenar de agentes de grupos especiales en previsión de otra noche de altercados, dada la presencia de algunos agitadores conocidos.

Patrullas policiales controlan los dos accesos a Torre Pacheco para identificar a todos los conductores y evitar la entrada de armas u objetos que puedan ser utilizados en posibles disturbios.

Según las fuentes, este martes no hubo incidentes significativos ni nuevas detenciones. La situación es de "absoluta tranquilidad", dijeron, aunque se produjeron algunas agresiones verbales y momentos de tensión cuando una periodista de Televisión Española fue increpada por los concentrados.

VIDEO | Cuarta noche de tensión en Torre Pacheco. pic.twitter.com/VX0yokhDb6 — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 15, 2025

Sospechoso huía a Francia

Los incidentes comenzaron en Torre Pacheco después de que un vecino de 68 años y nacionalidad española fuera agredido el miércoles pasado presuntamente por un marroquí de 19 años ajeno al municipio.

El sospechoso cumple prisión preventiva tras ser detenido cuando iba a huir a Francia, mientras que dos acusados de colaborar en la paliza quedaron hoy en libertad provisional con retirada del pasaporte y otras medidas cautelares.

La agresión generó indignación entre los vecinos, que convocaron protestas en la vía pública, a las que se unieron rápidamente grupos ultraderechistas con llamamientos en redes para trasladarse desde otras partes de España.

Once personas fueron detenidas hasta ahora por estar relacionadas supuestamente con los disturbios. Tres quedaron hoy en libertad provisional con cargos por desorden público y uno de ellos también por atentado/resistencia a la autoridad, con prohibición de acudir o residir en Torre Pacheco.

Además, la autoridad judicial ha clausurado dos canales de Telegram relacionados entre sí donde los grupos xenófobos Deport Them Now UE y Deport Them Now Spain publicaban proclamas contra inmigrantes e incitaban a la violencia.

