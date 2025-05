Gobiernos de Petro y Maduro enfrentados por supuesta presencia del ELN en Venezuela

Una nueva controversia sacude las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela desde este 30 de abril de 2025, luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente la supuesta presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano, y su alianza con el grupo narcotraficante conocido como "Chiquito Malo". Las declaraciones del mandatario colombiano, realizadas a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), han generado una categórica respuesta de rechazo por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

"Chiquito Malo ha decidido una alianza con el ELN, del lado venezolano. Ya se ha incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo, y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco", escribió el presidente Petro en un mensaje que ha tenido amplias repercusiones tanto en medios nacionales como internacionales.

La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. A través de un comunicado oficial, Caracas expresó "su más categórica protesta" ante lo que considera afirmaciones "infundadas y desconsideradas".

El pronunciamiento, difundido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, lamenta que tales declaraciones provengan de un jefe de Estado, especialmente cuando Venezuela desempeña actualmente un rol como país garante en los procesos de paz que Colombia adelanta con el ELN y con las disidencias de las Farc.

Walberto Quintero fué líder sindical y militante de Colombia Humana, ha sido asesinado por el Clan del Golfo. La ofensiva contra los negocios ilícitos del Clan y sus bienes debe ser total. Yo no admito el chantaje. https://t.co/tuadJDNIlS

Defendiendo la frontera El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que en Colombia "nadie contesta" llamadas para abordar problemas como "narcotráfico, violencia y grupos irregulares" que, aseguró, proceden del vecino país. Durante un acto televisado, el líder chavista pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) seguir defendiendo el territorio venezolano y que la frontera con Colombia, de 2.219 kilómetros, esté "libre de violencia y narcotráfico".

Venezuela también subrayó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico, recordando que ha realizado incautaciones de drogas provenientes de Colombia y ha desplegado más de cinco mil efectivos militares para combatir este flagelo en su territorio.

"Del lado colombiano nadie contesta el teléfono, nadie contesta un teléfono. Los militares llaman a los militares de allá y no les contestan el teléfono, parece que no les importara su país, llaman a la Policía de allá y no les contesta el teléfono.

Nicolás Maduro,

gobernante de Venezuela