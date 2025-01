Gobierno de Milei defiende eliminar figura de feminicidio en nombre de la igualdad

El portavoz de la Presidencia argentina, Manuel Adorni, defendió este martes 28 de enero de 2025 los planes del Gobierno de Javier Milei de eliminar del Código Penal la figura de "feminicidio" al considerar que no hay diferencias entre el asesinato de una mujer y de un hombre.

“A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de connotación adicional por eso”, afirmó Adorni en su primera rueda de prensa tras el polémico discurso de Milei en Davos sobre el feminismo y el colectivo LGTBI.

La conferencia de este martes tuvo lugar después de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciara el viernes que se iba a eliminar la figura del feminicidio "porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra".

“Estamos trabajando para que a todos los argentinos se nos trate igual ante la ley. Esto va en línea con eso, no de sacarle ningún derecho a ninguna mujer", argumentó Adorni.

QUE NO NECESITAN AL MINISTERIO DE LA MUJER

El portavoz presidencial añadió: “No necesitamos el Ministerio de la Mujer, ni tantas otras cosas, tal vez hay que preguntarse qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos literarios o gramaticales”.

Recordó que hace ahora un año, recién llegado Milei a la Presidencia, se cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “que tenía 1.004 empleados y se gastaban 300 millones de dólares por año”, para añadir: “El primer año que lo eliminamos, los femicidios, denominados así como el asesinato de mujeres, bajaron”.

Adorni hizo esta afirmación pese a que las asociaciones feministas han denunciado que los feminicidios no se han reducido en Argentina en el último año, sino al contrario, al contabilizar cerca de 300 casos en 2024 frente a los alrededor de 250 en 2023.

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) afirman que en 2024 hubo 255 casos, uno más que en 2023, y 604 intentos de feminicidio, frente a 572 en 2023. Por otro lado, el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

“La vida hay que defenderla siempre y es lo que tenemos que empezar a entender. Las palabras no hacen a la defensa de la mujer, lo que hace a la defensa de la mujer es el estricto cumplimiento de la ley, cómo no hace a la defensa de la mujer hablar con la E”, enfatizó el portavoz presidencial desde su estrado en el hall de prensa de la Casa Rosada.

“Somos férreos defensores de la igualdad ante la ley, que somos todos iguales y que una vida que se pierde de género femenino tiene el mismo valor que una de género masculino”, añadió.

ABORTO, AÚN NO ESTÁ EN LA AGENDA DE MILEI

Preguntado también si el Gobierno tiene planes de derogar la ley del aborto, sancionada en 2020 tras años de lucha feminista, Adorni expresó que “no está ni en la agenda”.

Sin embargo, en los pasillos de la Casa Rosada y del Congreso se comenta que si La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, logra suficientes apoyos en las elecciones legislativas, podría ser una de las medidas que adopte el Gobierno a finales de año.

“Lo que haga este Gobierno en los próximos tres años o en los próximos siete años va a ir en línea siempre con la igualdad ante la ley, porque es lo único que garantiza que el sistema republicano funcione, y dentro de esta república se respetan los derechos básicos como la vida, la propiedad o la libertad", manifestó.

Tras anunciar los planes de eliminar la figura de feminicidio y que se acabarán los cupos para mujeres y personas trans en las instituciones, el Gobierno de Milei prepara un proyecto que presentará al Congreso y que califica como “igualdad ante la ley”, frente a las tradicionales leyes de igualdad que buscan proteger los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBI.

