Aly Raisman: "Me quería convencer (agente del FBI) de que no valía la pena abrir un caso criminal contra Nassar"

Las campeonas olímpicas Simon Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman y Maggie Nichols testificaron ante el Senado de Estados Unidos sobre los abusos de Larry Nassar, antiguo médico de su equipo.

“He ganado 25 medallas en Mundiales, siete en Juegos Olímpicos, y soy una superviviente de abuso sexual”, expresó Simone Biles de manera contundente este miércoles.

Las gimnastas olímpicas estadounidenses Simone Biles testifica durante una audiencia judicial del Senado sobre el informe del Inspector General sobre el manejo del FBI. EFE

Creo sin lugar a dudas que las circunstancias que llevaron a mi abuso, y permitieron que continuara, son directamente el resultado del hecho de que las organizaciones creadas por el Congreso para supervisarme y protegerme como atleta, USA Gymnastics, United States Olympic y el Comité Paralímpico, no hicieron su trabajo. Simone Biles

La declaración de la originaria de Columbus, Ohio, se da en el marco de la investigación que realiza el Senado norteamericano contra el supuesto mal manejo del FBI, en el escándalo deportivo contra el depredador sexual Larry Nassar.

“El agente que me entrevistó me quería convencer de que no valía la pena abrir un caso criminal contra Nassar”, narró Aly Raisman, quien había denunciado en 2015 junto a sus compañeras.

Por otra parte, McKayla Maroney, relató al FBI como Nassar le había metido los dedos en sus genitales durante horas cuando tenía 13 años.

La gimnasta olímpica estadounidense McKayla Maroney testifica durante una audiencia judicial del Senado sobre el informe del Inspector General sobre el FBI. EFE

Le conté que lo primero que me dijo Larry Nassar fue que me pusiera unos pantalones cortos sin ropa interior, porque así le sería más fácil trabajar en mí, y en pocos minutos tenía sus dedos en mi vagina. McKayla Maroney

La medallista además relataba como fue minimizada su historia, recordando el silencio eterno en una llamada telefónica con una persona del FBI, preguntando '¿Eso es todo?’, expresando que los encargados de protegerla no lo hicieron, además del desprecio que sintió por parte de estos.

Permitieron que un pederasta quedara libre durante más de un año y esta inacción permitió directamente que los abusos de Nassar continuaran… ¿De qué sirve denunciar los abusos si nuestros propios agentes del FBI se van a encargar de enterrar ese informe en un cajón? McKayla Maroney

El pedófilo abusó de más de 300 deportistas de la Federación de Gimnasia y de la Universidad Estatal de Michigan durante dos décadas.

En enero del año 2018, fue condenado de 40 a 175 años de cárcel, que se sumó a los otros 60 que ya cumplía por delitos de pornografía infantil.

Las gimnasta olímpica estadounidenses Simone Biles testifica durante una audiencia judicial del Senado sobre el informe del Inspector General sobre el FBI. EFE

Realmente se siente como si el FBI hiciera la vista gorda y se desviviera para ayudar a proteger a la USAG y la USOPC. Se debe establecer un mensaje: si permites que un depredador dañe a los niños, las consecuencias serán rápidas y lo suficientemente graves. Simone Biles

Ante brutales afirmaciones, Chris Wray, director del FBI expresaba que los acontecimientos lo hacían sentir enfermo y furioso.

El director del FBI, Christopher Wray (derecha), y el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz (izquierda), testifican. EFE