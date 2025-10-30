Frustraciones por arrestos migratorios: El Gobierno de Trump evalúa cambios en ICE

El Gobierno de Trump está planificando reemplazar a directores de ICE con personal de la Patrulla Fronteriza (CBP) para acelerar las detenciones y cumplir la meta no oficial de 3.000 arrestos diarios.

El Gobierno del presidente Donald Trump está planeando una reorganización significativa dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a la frustración por el bajo número de arrestos migratorios alcanzados por la agencia. La medida, que se conoció a finales de octubre de 2025, implicaría el reemplazo de casi la mitad de los directores regionales de ICE con personal de la Patrulla Fronteriza (CBP). Este cambio busca imponer las tácticas de aplicación de la ley "más agresivas" que, según los asesores de la Casa Blanca, caracterizan a la CBP, con el objetivo de cumplir la meta no oficial de 3.000 detenciones diarias de inmigrantes indocumentados.

El fracaso de la meta de arrestos

La presión sobre ICE proviene directamente de los principales asesores de la Casa Blanca, incluyendo al jefe de gabinete adjunto Stephen Miller, quienes han establecido objetivos de detención significativamente altos que la agencia ha luchado por alcanzar.

Según reportes recientes, las cifras disponibles antes del cierre del Gobierno en ese momento registraron una tasa promedio de 1.178 arrestos por día en septiembre de 2025, una cifra muy inferior a los 3.000 exigidos por el ala dura de la administración. Esta brecha en el cumplimiento de los "objetivos" ha sido la fuerza impulsora detrás de la inminente reestructuración.

El intercambio de liderazgo: Imponiendo la táctica fronteriza

La estrategia central de esta reorganización es sustituir a los directores de oficinas de campo de ICE por personal proveniente de la Patrulla Fronteriza (CBP). Esta decisión se basa en la percepción de que la CBP utiliza "tácticas más agresivas" y está más dispuesta a seguir las directivas de la Casa Blanca sin las dudas o la autonomía que, aparentemente, han mostrado los funcionarios de ICE.

La Patrulla Fronteriza está entrenada principalmente para realizar detenciones en las zonas fronterizas, mientras que ICE, particularmente su división de Operaciones de Detención y Deportación (ERO), se enfoca en arrestos dentro del país, a menudo priorizando a inmigrantes con antecedentes penales, aunque la directriz de la administración ha ampliado el foco a todos los inmigrantes sin estatus legal.

Fuentes internas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han señalado que la mentalidad de la CBP es "hacer lo que se les dice", lo que se alinea con la frustración de la Casa Blanca sobre el ritmo de las deportaciones.

Un mayor enfoque en redadas y sitios de trabajo

Esta frustración por los números ha llevado a la administración Trump a priorizar métodos de aplicación de la ley que resultan en detenciones masivas. Las medidas incluyen:

Redadas en lugares de trabajo: El gobierno ha puesto un renovado énfasis en las redadas en lugares de trabajo como una forma de detener a decenas de inmigrantes a la vez .

Aumento de la capacidad de detención: Paralelamente, la administración ha buscado aumentar drásticamente la capacidad de camas de detención de ICE, con el objetivo de alcanzar las 100.000 camas y utilizando prisiones privadas, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles.

Menos discreción, más detención: El gobierno ha revocado políticas previas que limitaban los arrestos en "ubicaciones sensibles" como escuelas y hospitales, y ha ampliado la autoridad de ICE para arrestar a cualquier inmigrante indocumentado, independientemente de si tiene un historial criminal, lo que genera un "efecto escalofriante" en las comunidades inmigrantes.

La inminente reestructuración de ICE subraya la determinación del Gobierno de Trump de aumentar la escala de la aplicación de la ley migratoria. Al intercambiar líderes y presionar por tácticas más agresivas y detenciones masivas, la administración busca cumplir sus promesas de campaña, aunque esto signifique desviar el enfoque de ICE de los objetivos de seguridad nacional hacia un control migratorio de amplio alcance. La tensión entre el poder político y la autonomía de la agencia federal continúa marcando la política migratoria del país.

