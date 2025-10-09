La frontera México-EE.UU. colapsa por cierre del gobierno federal

Las garitas de Ciudad Juárez-El Paso reportan esperas de hasta seis horas por falta de agentes migratorios estadounidenses

Personas hacen fila abordo de sus vehículos frente al puente Internacional Córdova de las Américas para cruzar a Estados Unidos en Ciudad Juárez Chihuahua (México).

El cierre del Gobierno federal en Estados Unidos provoca ya afectaciones en los cruces entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos) por la reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asignados a las garitas.

Esto ha generado largas filas de vehículos y retrasos de varias horas, según constató EFE este jueves 9 de octubre de 2025.

El fenómeno, que se presenta desde el fin de semana, está repercutiendo en la economía binacional, pues los tiempos de espera afectan el traslado de trabajadores, turistas y mercancías entre ambos países.

Así lo indicó Gerardo, uno de los juarenses entrevistados en el puente internacional Córdova-Américas, donde consideró que la situación impacta directamente en la actividad económica.

“Pues opino que está mal, porque, prácticamente, estamos tardando más tiempo en los cruces internacionales y nos está afectando (...) Somos una frontera donde tenemos bastante flujo internacional en economía, tanto en el turismo como en el comercio exterior", indicó a EFE.

Otros conductores coincidieron en que las filas se han vuelto más prolongadas y temen que la situación empeore, pues el cierre del Gobierno federal entra ya en su segunda semana sin que se prevea una de solución política en Washington en el corto plazo.

En tanto, miles de trabajadores públicos de Estados Unidos temen quedarse sin empleo o sin sueldo de manera temporal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos despide a un miembro del servicio exterior por ocultar su relación amorosa con una ciudadana china presuntamente vinculada con el Partido Comunista Chino. https://t.co/Epb2Vg3rQi — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 9, 2025

Hasta seis horas de espera

El comercio entre Ciudad Juárez, en Chihuahua, y El Paso, en Texas, es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas que cruzan a diario en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

Serra Pelada: La mina de oro de Brasil que sueña con retomar su gloria Leer más

Es el caso de William, quien pasa todos los días hacia El Paso por motivos laborales y quien lamentó que las esperas han llegado a ser de hasta seis horas.

“Sí, estos tres días ha habido como filas de a veces tres, cinco, seis horas; y pues para ir al trabajo lo hacen más difícil y más complicado", relató.

Aunque algunos usuarios reportaron un flujo más ágil en ciertas horas del día, reconocen que el cierre de Gobierno representa un nuevo obstáculo para la frontera más dinámica entre México y Estados Unidos.

Las autoridades locales prevén que las demoras continúen mientras persista el cierre parcial del Gobierno estadounidense y no se restablezca el personal completo en los cruces internacionales en Ciudad Juárez, localidad de más 1,5 millones de habitantes y muy dependiente de las exportaciones al vecino del norte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!