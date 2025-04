Las palabras que definieron al papa Francisco: desde la polémica hasta la inspiración

Desde que asumió el liderazgo de la Iglesia católica, el papa Francisco, quien falleció este 21 de abril de 2025, demostró que no tuvo miedo de abordar temas complejos y controvertidos. En sus casi 12 años como pontífice, lanzó declaraciones que no solo provocaron reacciones dentro de la Iglesia, sino que traspasaron fronteras, generando debates en todo el mundo. Desde el aborto hasta los derechos de las personas homosexuales, pasando por su visión sobre los abusos sexuales en la Iglesia, las palabras del papa Francisco fueron un reflejo de su estilo directo y a menudo desafiante.

Nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, Jorge Mario Bergoglio fue uno de los diez papas más longevos de la historia moderna de la Iglesia católica, según el análisis de analistas en el mundo. A continuación, EXPRESO hace un recuento de sus frases más polémicas y las que llamaron a la reflexión en repetidas ocasiones.

“El abuso sexual de niños es una enfermedad”

En 2017, el papa Francisco generó controversia cuando afirmó que los abusos sexuales cometidos por miembros del clero eran “una enfermedad”. Dijo que la Iglesia debía mejorar la selección de los sacerdotes para evitar que los abusadores llegaran a formar parte del clero. Además, señaló que muchos abusadores fueron, a su vez, víctimas de abuso en su infancia, lo que perpetúa el ciclo de violencia.

Durante su visita a Estados Unidos en 2015, Francisco abordó asimismo de manera directa el tema. Prometió que aquellos responsables de estos delitos rendirían cuentas ante la justicia, un mensaje de esperanza para las víctimas de abusos que no habían sido escuchadas ni creídas en el pasado. “Los responsables de abusos sexuales a menores rendirán cuentas”, sentenció.

“La Iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales”

En 2016, el papa Francisco hizo una declaración histórica al afirmar que la Iglesia católica debía pedir perdón a las personas homosexuales por el trato discriminatorio que recibieron a lo largo de los siglos. Este comentario fue parte de su llamamiento a la aceptación y al respeto de la comunidad LGBT, indicando que los homosexuales no deberían ser objeto de discriminación.

“Si un gay ‘acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?’”

Uno de los momentos más emblemáticos de su pontificado ocurrió en 2013, cuando el papa Francisco abordó el tema de la homosexualidad con una frase que sorprendió a muchos. En referencia a los rumores sobre un “lobby gay” dentro de la Iglesia, expresó: "Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos?", mostrando una postura más inclusiva hacia las personas homosexuales.

“Para ser un mal cristiano, es mejor ser ateo”

En 2017, Francisco pronunció una de sus frases más contundentes: “Para ser un mal cristiano, es mejor ser ateo”. A través de esta declaración, buscaba llamar la atención sobre aquellos que, bajo la etiqueta de cristianos, llevan una vida contradictoria y dañina para la comunidad.

“Concedo a todos los sacerdotes la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto”

Francisco sorprendió a la Iglesia católica al permitir que todos los sacerdotes tuvieran la facultad de absolver a las mujeres que se hayan sometido a un aborto. Este gesto de misericordia fue un paso importante, aunque no modificó la enseñanza de la Iglesia sobre la gravedad del aborto. "Después de este fracaso, también hay misericordia, pero una misericordia difícil, porque el problema no está en dar el perdón, el problema está en acompañar a una mujer que ha tomado conciencia de que ha abortado. Estos son dramas terribles", explicó.

Francisco siempre defendió la vida y aseguró que "no es progresista eliminar una vida humana". "El aborto es un asesinato. Aborto... sin medias tintas: quien aborta, mata. Coge cualquier libro de embriología, de los que se estudian en las facultades de medicina. La tercera semana después de la concepción, muchas veces antes de que la madre se dé cuenta, ya están todos los órganos, todos, incluso el ADN. ¿No es eso una persona? Es una vida humana, y punto. Y esta vida humana debe ser respetada (...) Científicamente es una vida humana. Los libros nos enseñan. Pregunto: ¿es correcto suprimirlo, para resolver un problema?", reflexionó; al hacer hincapié en que la Iglesia sin embargo concede la misericordia. "Tu hijo está en el cielo, háblale, cántale la nana que no le cantaste, que no pudiste cantarle". Y ahí está una vía de reconciliación de la madre con su hijo...", señaló.

“Hay que encarnar el buen olor de Cristo”

En 2024, el papa Francisco hizo un llamamiento a los cristianos para que se convirtieran en un “perfume espiritual” que irradie el amor de Cristo. Esta metáfora, en la que instó a los fieles a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, fue también un llamado a alejarse del “hedor del pecado”.

“Para ser padres no deben llegar a ser ‘como conejos’”

En 2015, durante un vuelo de regreso de Filipinas, el papa Francisco expresó que la paternidad debía ser responsable, criticando a quienes tenían hijos sin pensar en las consecuencias. En este sentido, destacó que los padres no debían procrear de forma irresponsable, comparando la paternidad sin control con el comportamiento de “conejos”.

“Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

En 2016, debido a la crisis del Zika en América Latina, el papa Francisco consideró que las mujeres podrían utilizar anticonceptivos para evitar embarazos y prevenir el virus. Este fue un pronunciamiento que rompió con las normas tradicionales de la Iglesia, abriendo la puerta a la discusión sobre el uso de métodos anticonceptivos en casos extremos.

Estas frases y reflexiones del papa Francisco fueron fundamentales para entender la dirección que ha tomó la Iglesia durante su pontificado. Como líder de una de las instituciones más tradicionales del mundo, sus declaraciones causaron tanto admiración como críticas. A lo largo de los años, dejó claro que estaba dispuesto a abordar temas difíciles y abrir la Iglesia a nuevas reflexiones, muchas veces desafiando normas establecidas.

