Fox News enfrenta nueva demanda por conductas sexuales inapropiadas de sus presentadores

Dos mujeres han presentado una demanda federal por conductas sexuales inapropiadas en Fox News, alegando que el ex jefe corresponsal nacional del canal, Ed Henry, había sometido a una de ellas a violación y agresión sexual, además de haber tomado represalias haber negado sus avances.

La demanda fue presentada por Jennifer Eckhart, ex-productora de la red de negocios de Fox, y Cathy Areu, periodista que aparecía frecuentemente en Fox News. También, acusan a la administración de Fox News por demostrarse incapaz de actuar sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada contra Henry que se remontan a 2017.

El canal despidió a Henry a inicios de este mes cuando surgieron los detalles de una denuncia de acoso sexual de hace años.

La demanda también incluye alegaciones de Areu, donde establece que fue sexualmente acosada por un “montón” de personalidades principales del canal , como: Sean Hannity, anchor estrella; Tucker Carlson, presentador controversial; y el comentarista, Howard Kurtz.

Fox News ha estado atormentado por las acusaciones de acoso sexual contra figuras masculinas de alto rango durante años y ha sido acusado repetidamente de operar en una cultura laboral que tolera la conducta sexual inapropiada. El fallecido Roger Ailes se vio obligado a renunciar al canal que creó en 2016 después de que 23 mujeres lo acusaron de acoso sexual.

La demanda desafía la actitud presentada por Fox News de que ha corregido su situación desde que Ailes se fue. Dice: “Fox News haría que el público creyera que es un lugar diferente del Fox News que fue dirigido por el ex presidente, Roger Ailes. Desafortunadamente, en realidad es peor”.

Eckhart espera que su decisión de presentar una demanda “resulte en un cambio positivo para las mujeres de Fox, y para todas las víctimas en el lugar de trabajo”.

ALEGATO DE VIOLACIÓN

La abogada de Henry negó las acusaciones y dijo que van a presentar su propia evidencia. instagram

Jennifer Eckhart presentó la acusación más seria del caso, en la que alega que Ed Henry la manipulaba y acicalaba (grooming) cuando tenía 24 años, pidiéndole que sea su “esclava sexual” y amenazando con tomar represalias en caso de no consentir.

La demanda procede a describir las situaciones que vivió Eckhart de manera gráfica, incluyendo un relato en el que explica que finalmente tuvo relaciones sexuales con él en 2014 "por temor a que su carrera terminara si se negaba”.

Además de esto, la demanda establece que Henry agredió sexualmente a Eckhart dentro de las instalaciones de Fox News, y en 2017 la habría violado en un hotel utilizado por el canal para alojar a los empleados visitantes, luego de una salida a la que Eckhart solo accedió por "preocupación por su trabajo”.

Según la demanda, Eckhart " hizo todos los esfuerzos posibles para cesar todas las comunicaciones " con Henry después. La demanda decía, sin embargo, que él "continuó acosándola y tomando represalias contra ella por rechazar sus continuos avances”.

Según la demanda, el 10 de febrero de 2020, Eckhart notificó a las relaciones humanas de Fox News y a su supervisor que estaba " experimentando un ambiente de trabajo tóxico ". La demanda dice que nadie la siguió, pero que la compañía tomó represalias contra ella al "informarle que su empleo terminaría" en junio después de más de siete años de trabajar para la red.

DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL

Carlson está acusado de habérsele insinuado inapropiadamente a Areu. wikimedia

Sin embargo, de acuerdo a la demanda, Eckhart no era la única víctima de acoso de Henry. Areu habría recibido “un montón de imágenes y mensajes sexuales inapropiados” por parte de Henry en 2020, incluyendo un video de una supuesta entrevista de trabajo donde una mujer se exponía frente al entrevistador y este le daba el puesto .

Henry sabía que Areu quería ser contratada por Fox News y "le estaba diciendo, en términos inequívocos, que la ayudaría en su carrera si ella tenía relaciones sexuales con él” , de acuerdo a la demanda. Después de que Areu rechazó sus avances, Henry la llamó “idiota” y cortó toda comunicación ella, supuestamente.

La demanda también describe una situación en la que Sean Hannity habría humillado a Areu, en frente de todo el equipo del estudio, cuando, supuestamente, arrojó cien dólares sobre su escritorio y exclamo “ ¿Quién la quiere llevar a una cita? ”.

También manifiesta que en 2018, Tucker Carlson le había insinuado que estaría solo en su habitación de hotel . "Sin lugar a dudas, Carlson estaba investigando para ver si Areu estaba interesada en una relación sexual", sostiene la demanda, acusando al anfitrión de tomar represalias contra el demandante cuando ella rechazó sus avances.

En 2019, Kurtz la había invitado al bar del hotel donde estaba alojado , de acuerdo a la demanda, y luego el habría estado molesto porque ella no fue a su habitación.

La demanda dice que cuando Areu se negó a aceptar lo que Hannity, Carlson y Kurtz pidieron o sugirieron, sus apariciones en sus programas se redujeron drásticamente.

LA RESPUESTA DE FOX NEWS

Fox News dijo que habían llevado a cabo una “investigación independiente exhaustiva” sobre las alegaciones de Areu por una firma legal externa que incluyó entrevistas con “numerosos testigos” y encuentran las acusaciones contra Carlson, Hannity y Kurtz como "falsas, evidentemente frívolas y completamente desprovistas de cualquier mérito” .

En el mismo, Fox News dijo que Eckhart y Areu podrían proseguir sus reclamos con Ed Henry directamente "ya que Fox News ya tomó medidas rápidas ... y el Sr. Henry ya no está empleado por la red” .

"Tomamos en serio todos los reclamos de acoso, mala conducta y represalias, investigándolos de inmediato y tomando medidas inmediatas según sea necesario; en este caso, la acción apropiada basada en nuestra investigación es defender enérgicamente estas acusaciones [sobre Hannity, Carlson y Kurtz] infundadas”, dijo el portavoz de Fox News.

LA DEFENSA DE ED HENRY

Catherine Foti, abogada de Henry, dijo en un comunicado que la “ evidencia sobre el caso demostrará que Eckhart inició y alentó una relación consensual con Henry” . Y que presentarán su propia evidencia incluyendo “imágenes gráficas” y otras “comunicaciones agresivamente sugestivas que envió la Srta. Eckhart al Sr. Henry”.

"El movimiento Me Too también ha ayudado a sacar a la luz una serie de injusticias en nuestra sociedad, y todos los que han sufrido merecen ser escuchados", dijo Foti. "Este no es uno de esos casos."