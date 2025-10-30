Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Bernardo Arévalo de León
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala.EFE

Fiscalía de Guatemala pide retirar inmunidad al presidente por fuga carcelaria

El escape de 20 cabecillas "terroristas" desata una crisis política, la fiscalía acusa a Arévalo de incumplimiento de deberes

La fiscalía de Guatemala pidió el miércoles, 29 de octubre de 2025, retirar la inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo, para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.

RELACIONADAS

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18 -declarada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala-, de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.

El Ministerio Público (fiscalía) señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de "incumplimiento de deberes" por la evasión en causas no esclarecidas de los pandilleros de la prisión Fraijanes II.

La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupta" y "antidemocrática", mantiene un enfrentamiento con el presidente desde que ganó las elecciones de 2023 y ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto.

Arévalo carece de facultades legales para remover a Porras, cuyo mandato rige hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

OEA debate crisis guatemalteca

La nueva petición de retiro de inmunidad, que alcanza también a la vicepresidenta Karin Herrera, fue presentada porque "existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas" en el sistema penitenciario, agregó la fiscalía.

Pedro Sánchez

Sánchez tilda de “circo” su tenso interrogatorio en el Senado español por corrupción

Leer más

Por la fuga, el presidente destituyó al ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y nombró como sustituto al juez de carrera, Marco Antonio Villeda.

RELACIONADAS

Al asumir el cargo el 17 de octubre, el nuevo ministro pidió apoyo a Estados Unidos, que calificó de "inaceptable" el escape, para que el FBI participe en la recaptura de los pandilleros, pues hasta el momento solo han sido detenidos cuatro de los fugados.

La solicitud de la fiscalía ocurre en medio de una nueva ofensiva de Porras por una orden judicial en la que pidió al tribunal electoral la anulación absoluta del partido Semilla de Arévalo, que el presidente interpretó como otro intento de "golpe de Estado" al pretender revocar su cargo.

La Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido del gobierno guatemalteco, tendrá una sesión este jueves en Washington para analizar "las amenazas al ordenamiento constitucional y democrático" en Guatemala.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. George R.R. Martin (Juego de Tronos) gana batalla legal contra la IA

  2. Jenson Button anunció su retito del automovilismo: esto dijo el expiloto de Fórmula 1

  3. Problemas financieros en el Astillero: Barcelona SC y Emelec bajo presión

  4. Vendedores ambulantes y repartidores se unen para pedir más protección en Nueva York

  5. El Caribe se recupera del peor huracán en casi un siglo, ahora rumbo a Bahamas

LO MÁS VISTO

  1. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  2. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  3. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  4. Trabajadores de ECUA TV: Así fue el secuestro y rescate en Los Ríos

  5. Rescate exitoso de trabajadores de ECUA TV secuestrados en Los Ríos

Te recomendamos