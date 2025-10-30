Fiscalía de Guatemala pide retirar inmunidad al presidente por fuga carcelaria

El escape de 20 cabecillas "terroristas" desata una crisis política, la fiscalía acusa a Arévalo de incumplimiento de deberes

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, habla en una rueda de prensa este jueves, en el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala.

La fiscalía de Guatemala pidió el miércoles, 29 de octubre de 2025, retirar la inmunidad del presidente, Bernardo Arévalo, para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18.

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18 -declarada organización "terrorista" por Estados Unidos y Guatemala-, de una cárcel cercana a la capital, lo que provocó una crisis que llevó al gobernante a destituir a su gabinete de seguridad.

El Ministerio Público (fiscalía) señaló en un comunicado que hizo la solicitud a la Corte Suprema al considerar que Arévalo cometió el delito de "incumplimiento de deberes" por la evasión en causas no esclarecidas de los pandilleros de la prisión Fraijanes II.

La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupta" y "antidemocrática", mantiene un enfrentamiento con el presidente desde que ganó las elecciones de 2023 y ya ha pedido quitar la inmunidad de Arévalo por otras razones sin que la justicia haya resuelto.

Arévalo carece de facultades legales para remover a Porras, cuyo mandato rige hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.

OEA debate crisis guatemalteca

La nueva petición de retiro de inmunidad, que alcanza también a la vicepresidenta Karin Herrera, fue presentada porque "existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas" en el sistema penitenciario, agregó la fiscalía.

Por la fuga, el presidente destituyó al ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, y nombró como sustituto al juez de carrera, Marco Antonio Villeda.

Al asumir el cargo el 17 de octubre, el nuevo ministro pidió apoyo a Estados Unidos, que calificó de "inaceptable" el escape, para que el FBI participe en la recaptura de los pandilleros, pues hasta el momento solo han sido detenidos cuatro de los fugados.

La solicitud de la fiscalía ocurre en medio de una nueva ofensiva de Porras por una orden judicial en la que pidió al tribunal electoral la anulación absoluta del partido Semilla de Arévalo, que el presidente interpretó como otro intento de "golpe de Estado" al pretender revocar su cargo.

La Organización de Estados Americanos (OEA), a pedido del gobierno guatemalteco, tendrá una sesión este jueves en Washington para analizar "las amenazas al ordenamiento constitucional y democrático" en Guatemala.

