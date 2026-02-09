Exgerente de campaña de Gustavo Petro, imputado por corrupción y delito electoral

La fiscalía colombiana imputa al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por financiación ilegal y tráfico de influencias

La Fiscalía colombiana imputará cargos por violación del tope de gastos electorales y tráfico de influencias contra Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña de 2022 del hoy presidente Gustavo Petro y actualmente preside la petrolera estatal Ecopetrol.

"El día de hoy se radicarán ante la judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol", dijo este lunes 9 de febrero de 2026, a periodistas el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl González Flechas.

Según el fiscal, una de las imputaciones se debe a que durante la gestión de Roa como gerente de campaña del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro al poder, se superaron "los topes legalmente previstos para este tipo de eventos electorales".

La segunda imputación es "por un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera que fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento".

Tráfico de influencias en Bogotá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó en noviembre pasado a la campaña presidencial de Petro en 2022 por violar los topes de financiación en más de 3.500 millones de pesos (unos 953.000 dólares de hoy) y por recibir aportes ilegales.

Por ese caso, el CNE impuso multas a Roa, y a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP), que hacen parte del Pacto Histórico.

En el caso de tráfico de influencias, la imputación de cargos se basa en denuncias de que Mancera, un coronel retirado de la Policía que tiene negocios con Ecopetrol, supuestamente pagó un lujoso apartamento adquirido por Roa en Bogotá, por lo cual el funcionario fue interrogado en diciembre pasado por la Fiscalía.

Según el fiscal González, la audiencia de imputación de cargos "se hará ante la judicatura en la fecha que indiquen los juzgados una vez se radique estas solicitudes el día de hoy" y no incluye medida de aseguramiento contra el presidente de Ecopetrol.

