¿Fin de doble ciudadanía en EE.UU.? Proyecto de ley de senador de origen colombiano

Un cartel que enumera los derechos legales y lleva el mensaje "Di no a ICE" está colocado en un poste de electricidad en Nueva Orleans, Luisiana, el 2 de diciembre de 2025.

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno —nacido en Bogotá y naturalizado estadounidense a los 18 años— presentó el Proyecto de Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, una iniciativa que busca prohibir la doble nacionalidad para ciudadanos estadounidenses.

“Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio. Si quieres ser estadounidense, es todo o nada”, afirmó Moreno en un comunicado difundido en su sitio oficial. El legislador, elegido en 2024, sostiene que la doble ciudadanía puede generar “conflictos de intereses” y diluir la lealtad al país.

El proyecto establece que ningún ciudadano o nacional de Estados Unidos podrá mantener simultáneamente otra ciudadanía extranjera.

Las personas que ya tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la ciudadanía extranjera o a la estadounidense dentro del plazo de un año tras la promulgación de la ley.

La iniciativa indica que quienes no cumplan con esta exigencia serán considerados como si hubieran renunciado voluntariamente a la ciudadanía estadounidense, en referencia al artículo 349(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El texto ordena además que el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Fiscal General coordinen la implementación de los procedimientos para registrar y verificar la ciudadanía “exclusiva”.

Cambios frente al sistema actual

Actualmente, Estados Unidos sí permite la doble nacionalidad, ya sea por nacimiento, naturalización, descendencia o por otros mecanismos, sin exigir renuncia formal.

Según el Departamento de Estado, la legislación vigente no impide a los estadounidenses adquirir otra ciudadanía ni les exige autorización previa para hacerlo.

La propuesta llega en un país con una larga historia de acogida a migrantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) destaca que, en la última década, más de 7,9 millones de personas obtuvieron la ciudadanía estadounidense.

Solo en el año fiscal 2024, 818.500 migrantes se naturalizaron, cifras ligeramente inferiores al año previo pero que mantienen un ritmo alto: más de 2,6 millones de nuevos ciudadanos en un periodo de tres años, según datos oficiales de USCIS.

Reacciones y debate

El proyecto ha generado controversia entre comunidades migrantes, académicos y algunos sectores políticos en Estados Unidos. Críticos señalan que la medida podría afectar a millones de naturalizados —incluyendo a latinoamericanos— que mantienen vínculos formales con sus países de origen.

Varios analistas recuerdan además la propia historia migratoria del senador, quien llegó al país a los cinco años y enfatiza haber renunciado a su nacionalidad colombiana como acto de “lealtad exclusiva”.

Medios estadounidenses como The New York Times, Fox News y El Nuevo Herald, así como plataformas latinoamericanas como Cambio (Colombia) y Clarín (Argentina), han informado que la propuesta enfrenta un camino legislativo complejo, especialmente en un Congreso dividido.

Lo que se viene

El proyecto deberá pasar por comité y posteriormente someterse a debate en el Senado. Aunque no está claro si cuenta con suficiente apoyo bipartidista, la propuesta abre una discusión de fondo sobre identidad, ciudadanía y pertenencia en un país donde más de 45 millones de personas son nacidas en el extranjero.

