Filipinas y Taiwán ordenan evacuaciones al acercarse el supertifón Ragasa

Este fenómeno natural tocará tierra este lunes 22 de septiembre en el archipiélago de Batanes

Este domingo 21 de septiembre, Filipinas y Taiwán ordenaron evacuaciones ante las posibles inundaciones y deslizamientos de tierra al acercarse el supertifón Ragasa, que se fortalece en su avance al mar de China Meridional.

El ciclón ha tenido una “rápida intensificación” y deberá tocar tierra en las poco pobladas islas de Batanes o Babuyan, indicó la agencia meteorológica de Filipinas.

Los vientos sostenidos máximos eran de 185 kilómetros por hora en el centro de la tormenta, a las 11:00 (03:00 GMT), con ráfagas de hasta 230 kph al avanzar hacia Filipinas, según el servicio meteorológico.

Las autoridades locales “no deben perder tiempo en retirar a las familias de las zonas de peligro”, dijo en un comunicado el secretario del Interior, Jonvic Remulla.

Evacuaciones en Taiwán ante llegada del supertifón Ragasa

En Taiwán, la Administración Meteorológica Central (CWA) emitió este domingo una alerta marítima ante la proximidad de la tormenta Ragasa.

La advertencia cubre los mares al sureste del país, incluidas las islas Orquídea y Verde, así como el canal de Bashi, situado entre el extremo norte de Filipinas y el sur de Taiwán.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, la especialista de la CWA, Wu Wan-hua, afirmó que el tifón traería lluvias esporádicas a la ciudad norteña de Keelung y al condado oriental de Hualien.

El impacto de Ragasa en Taiwán se sentirá especialmente entre lunes y martes, con lluvias torrenciales previstas en el este de la isla y en las regiones montañosas de Kaohsiung y Pingtung, apuntó la especialista.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth elevó este domingo a Ragasa a la categoría de ‘supertifón’ y pronostica que la tormenta podría tocar tierra este lunes en el archipiélago filipino de Batanes con vientos de hasta 270 km/h.

Los tifones son fenómenos meteorológicos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones las actividades diarias.

