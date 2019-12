De Bolivia a Cuba, de Cuba a México y ahora de México a Argentina. Evo Morales, expresidente de Bolivia, llegó este jueves 12 de diciembre a Buenos Aires, confirmó el canciller argentino Felipe Solá.

El arribo de Morales se da un día después de que Alberto Fernández asumiera como mandatario del país austral. El expresidente boliviano, que estaba en Cuba para una consulta médica, llegó para quedarse según declaraciones de Solá.

El funcionario señaló que junto con Morales también llegaron su ex vicepresidente, Álvaro García Linera; la ex ministra Gabriela Montaño y el ex canciller Diego Pary Rodríguez.

"Les he dado asilo para que entren al país, pero están firmando ahora el pedido de refugio, que es una condición diferente. Y la debe aprobar el Ministerio del Interior. La diferencia entre el asilo y el refugio es que este último está normado. En cambio, el asilo no tiene normas, no está reglamentado", indicó el canciller según cita El Clarín.

Solá también dijo que el gobierno busca que el ex mandatario boliviano se comprometa a no hacer declaraciones políticas en Argentina.