Esto fue lo que pasó en el mundo este 17 de enero de 2026

París registró una protesta, Indonesia busca un avión y cuatro personas murieron en una mina de Colombia, entre otros hechos

Manifestantes participan en una manifestación en apoyo al movimiento de protesta en Irán en la Plaza del Panteón de París.

Miles de personas se concentraron este sábado 17 de enero en la plaza del Panteón, en el centro de París, para denunciar la sangrienta represión en Irán y pedir un cambio de régimen.

La protesta de tinte feminista, apoyada por decenas de ONG, sindicatos y partidos de izquierda como el socialista, continuó con una marcha de dos kilómetros, desde la plaza del Panteón hasta la plaza de Italia, en el sur de la capital francesa.

La manifestación sucedió el mismo día en el que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, reconoció que "varios miles" de personas han muerto en las protestas en su país, de las que, no obstante, responsabiliza al presidente estadounidense, Donald Trump, y a Israel, a los que acusa de urdir un complot.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONG opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

Entre las intervenciones en la manifestación parisina, destacó la de la abogada iraní exiliada en Francia Sirinne Ardakani, que es también presidenta de la organización 'Iran Justice', que intenta documentar los crímenes del régimen de Teherán para luchar contra la impunidad.

Indonesia busca un avión que "perdió el contacto" en el centro-este del país

Las autoridades indonesias buscan un avión operado por la empresa de aviación Indonesia Air Transport que este sábado "perdió el contacto" alrededor de la provincia de Sulawesi del Sur, en la región centro-este del archipiélago, con 10 personas a bordo.

El avión (ATR 42-500) partió de Yogyakarta (oeste) y tenía previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin de Makassar (centro-este), cuando Control de Tráfico Aéreo "perdió la comunicación con la aeronave", en la que viajaban 7 miembros de la tripulación y 3 pasajeros, según la Dirección General de Transporte Aéreo de Indonesia en un comunicado.

"Se ha planificado una búsqueda de seguimiento mediante vuelos de helicópteros de la Fuerza Aérea de Indonesia en conjunto con (la Agencia de Búsqueda y Rescate nacional) Basarnas", señaló la autoridad de transporte.

El área de la búsqueda, detenida a lo largo de la noche, según el director de Basarnas, Mohammad Syafii, son las montañas calizas de Bantimurung, en la regencia de Maros, perteneciente a Sulawesi del Sur, que se ubica al este de la isla de Borneo, famosa por sus selvas tropicales.

La cronología difundida por las autoridades indica que el Control de Tráfico Aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) de Makassar instruyó a la aeronave que se aproximase a una pista del aeropuerto Sultan Hasanuddin, pero identificó que el aparato "no se encontraba en la trayectoria correcta de aproximación".

Al menos 24 personas murieron y otras 24 resultaron heridas en dos accidentes de tráfico ocurridos este sábado en Pakistán, según informaron autoridades de este país.

El primer accidente ocurrió en la provincia de Punjab, la más poblada de Pakistán, cuando un camión que transportaba carga y pasajeros cayó en un canal.

Según un comunicado de Rescue 1122, en el vehículo viajaban 23 personas.

El camión tuvo que desviarse ante la densa niebla que afectaba a la carretera por la que viajaba.

Según los rescatistas, 14 personas murieron y otras nueve resultaron heridas en este siniestro.

Los generadores, utilizados por los negocios locales para seguir operando en Ucrania, requieren mantenimiento y reparaciones regulares. Rostyslav Averchuk

Empresarios ucranianos resisten los masivos apagones provocados por ataques rusos

Los cortes de energía prolongados e impredecibles provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania están llevando a muchas pequeñas empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidian con un suministro eléctrico poco confiable y costos crecientes en medio de un frío intenso.

A pesar de la crisis energética, muchos cafés, tiendas y otros negocios siguen abiertos. Para ello, a menudo dependen de generadores eléctricos de combustible, que llenan las calles de un fuerte ruido y requieren supervisión y reparaciones periódicas.

Si bien las empresas más grandes cuentan con mayores reservas para adaptarse a los tiempos difíciles, las más pequeñas se encuentran en una situación especialmente precaria, y algunas han cerrado temporalmente o están trasladando sus negocios a Internet siempre que sea posible.

En un barrio animado, cerca de universidades y hospitales, también ha construido una clientela fiel aficionada a su café, otras bebidas y una ambiente acogedor.

Cuatro muertos en accidente por acumulación de gases en una mina del centro de Colombia



Cuatro personas murieron en el socavón de una mina de carbón en el municipio colombiano de Socha, departamento de Boyacá (centro), confirmaron este sábado las autoridades.

Las víctimas son tres mineros y una joven que se desempeñaba como encargada del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fallecieron por inhalar gases que se acumularon dentro de la mina, según confirmó a medios locales el alcalde del municipio, Óscar Andrés Hurtado.

"La única versión que tenemos es por inhalación de gas, una acumulación de gas. No hubo explosión, fue una intoxicación", explicó el mandatario a la emisora Caracol Radio.

La emergencia se produjo la tarde del viernes y a pesar de que los organismos de socorro y el equipo de Salvamento Minero ingresaron al lugar poco después de las 6:00 hora local (23:00 GMT), el ambiente "gaseado" de la mina resultó letal para las cuatro personas.

Cinco muertos en dos avalanchas de nueve en los Alpes austríacos

Cinco personas murieron este sábado al ser alcanzadas y arrastradas por dos avalanchas de nieve en los Alpes austríacos, en el estado federado de Salzburgo, informó la radiotelevisión pública ORF.

En el primer accidente, en la localidad de Bad Hofgastein, murió una mujer que practicaba esquí de travesía, es decir, fuera de pistas preparadas, al ser arrastrada por una avalancha ante los ojos de su marido.

Menos de dos horas más tarde murieron otros cuatro esquiadores por un alud en el cercano valle de Grossarltal, a unos 2.200 metros de altura y situado a unos 300 kilómetros al oeste de Viena.

