La enciclopedia más grande del mundo cumple 25 años

La Wikipedia, la enciclopedia abierta y colaborativa más grande del mundo -se edita en más de 300 idiomas y acumula ya más de 60 millones de artículos- cumple 25 años con muy buena salud y un desafío mayúsculo, adaptarse al nuevo ecosistema tecnológico y a la irrupción de la inteligencia artificial, que puede ser no obstante uno de sus mejores aliados.

Porque el auge durante los últimos años de la inteligencia artificial ha multiplicado el acceso automatizado a millones de contenidos, y los diferentes y más populares sistemas de IA compiten por la atención de los usuarios, pero su éxito y su prestigio depende en gran medida de la calidad y de la fiabilidad de las fuentes que utilizan, y la Wikipedia ocupa en ese sentido un lugar de privilegio.

Nació el 15 de enero de 2001 y fue impulsada por el empresario Jimmy Wales y el filósofo Larry Sanger como un complemento de otra enciclopedia en línea (Nupedia), que tenía un proceso de revisión mucho más lento y formal, y desde el año 2003 está gestionada por la Wikimedia Foundation, una organización sin ánimo de lucro que se financia principalmente con donaciones y con sede en San Francisco (California, Estados Unidos).

El término ‘wiki’ proviene del hawaiano y significa ‘rápido’ o ‘veloz’, y responde también al acrónimo en inglés de ‘what I Know is’ (lo que yo sé), pero en el contexto de internet hace referencia a una comunidad virtual cuyas páginas son editadas directamente desde el navegador y donde los propios usuarios pueden crear, modificar, corregir o suprimir contenidos que pueden ser vistos y compartidos por otros usuarios; así lo define la propia Wikipedia.

¿Quién fundó Wikipedia?

Y entre sus millones de artículos también subyacen las dudas, y hasta las polémicas, sobre quién fundó en realidad la enciclopedia, un mérito que en ocasiones se concede en exclusiva a Jimmy Wales, quien contrató a Larry Sanger como redactor jefe de Nupedia, aunque el protagonismo de este en el lanzamiento de la ‘wiki’ aparece en varios artículos desdibujado.

Polémicas aparte sobre la autoría de la idea original, Jimmy Wales (que aportó la financiación inicial a través de sus empresas) y Larry Sanger (primer editor jefe y promotor de la definición inicial de las normas editoriales) colisionaron desde el principio, enfrentados por una visión más abierta y viral aunque fuera a costa de la calidad de los contenidos, confiando en que la propia comunidad iría corrigiendo errores (defendida por Wales) o por un enfoque más cuidadoso y academicista y un mayor control editorial (Sanger). El filósofo abandonó el proyecto solo un año después de su creación.

La enciclopedia libre y gratuita está considerada hoy como la mayor y la más popular obra de consulta en internet, y las cifras avalan la dimensión del proyecto: más de 63 millones de artículos en 334 idiomas; más de cien millones de usuarios registrados; y está situada desde hace varios años entre los diez sitios web más populares del mundo -compite con google.com, youtube.com, facebook.com, instagram.com, chatgpt.com, x.com, whatsapp.com o reddit.com-.

Los más de 63 millones de artículos que ya suma esta wiki han sido redactados por voluntarios de todo el mundo y suman más de 3.500 millones de ediciones, ya que cualquier persona puede sumarse a la enciclopedia para aportar datos o contexto, salvo en aquellas páginas que están protegidas contra vandalismos para evitar problemas o disputas, según informa la propia enciclopedia, que se define a sí misma como un soporte que permite la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de una forma estructurada.

Entre las críticas más frecuentes -de las que se hace eco la propia enciclopedia- figuran las acusaciones de parcialidad sistémica, la susceptibilidad de ser vandalizada con informaciones espurias o carentes de rigor -aunque algunos estudios mantienen que ese vandalismo es eliminado con rapidez- o los sesgos por género, pero durante los últimos años se han organizado ‘maratones’ para alentar la participación de las mujeres como autoras o editoras y la cobertura de temas relacionados con la mujer.

Durante sus 25 años de historia, la Wikipedia ha popularizado y prestigiado premios como el ‘wikipedista del año’ que reconoce a los editores o voluntarios que hacen aportaciones excepcionales, pero también ha cosechado importantes reconocimientos, y entre ellos el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que obtuvo en 2015 por su contribución al conocimiento libre y abierto.

Hoy, la enciclopedia, que continúa sin aceptar publicidad, está considerada en muchos sitios como el compendio más grande de la historia, se ha consolidado como un referente en ámbitos como la educación o los estadios iniciales de la investigación o para hacer consultas rápidas, y algunos de los principales modelos de inteligencia artificial la utilizan como fuente para sus entrenamientos.

