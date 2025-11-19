Expreso
Referencial. Estados Unidos aplica embargos y congelamiento de cuentas a quienes no cumplan con sus obligaciones fiscales.Foto: Canva

En EE. UU. están embargando las cuentas de extranjeros que no hicieron este trámite

El IRS puede embargar bienes y cuentas a contribuyentes, incluso extranjeros, con trámites atrasados

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos es el organismo encargado de supervisar las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes, incluidos los ciudadanos extranjeros. Cuando estas personas incumplen con la presentación de su declaración o mantienen deudas sin resolver, la entidad puede ejecutar embargos de bienes y la suspensión de cuentas bancarias.

La falta de presentación a tiempo no solo genera multas acumulativas: también habilita al IRS a aplicar medidas severas, como retener reembolsos, congelar activos, tomar parte del salario o incluso reclamar propiedades para cubrir los montos impagos.

¿Cómo evitar embargos y congelamiento de cuentas?

El IRS recomienda a todos los contribuyentes presentar su declaración, incluso si no pueden pagar la totalidad del valor adeudado. Cumplir con este paso permite acceder a alternativas como planes de pago, acuerdos de compromiso o extensiones de tiempo, mecanismos que evitan sanciones más drásticas mientras se regulariza la situación financiera.

La entidad advierte que ignorar las notificaciones oficiales agrava el escenario, pues acelera la ejecución de embargos. En cambio, quienes se comunican de forma oportuna pueden acceder a opciones más flexibles y evitar medidas coercitivas.

