  Mundo

Una calle de la ciudad de Gaza.
Una calle de la ciudad de Gaza este jueves, 15 de enero de 2026.Ahmad Awad/EFE

Plan para Gaza entra en segunda fase crucial con consejo de paz y comité palestino

Trump presidirá el nuevo organismo, pero la retirada israelí y el desarme de Hamás siguen siendo obstáculos sin cronograma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 15 de enero de 2026, la creación de un "consejo de paz" para Gaza, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

La creación del consejo se produce poco después del anuncio de un comité tecnocrático palestino de 15 miembros, encargado de administrar la Franja de Gaza en la posguerra.

Este comité de expertos trabajará bajo la supervisión del consejo de paz, que se espera sea presidido por Trump.

"Es para mí un gran honor anunciar que SE HA FORMADO EL CONSEJO DE PAZ", escribió Trump en su plataforma Truth Social, y añadió que los miembros del organismo se darán a conocer "en breve".

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", afirmó Trump.

Fase dos entre sombras

El plan también contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza y entrenar a unidades seleccionadas de la policía palestina.

"La pelota está ahora en el campo de los mediadores, del garante estadounidense y de la comunidad internacional para dar al comité los medios para actuar", dijo el jueves en un comunicado Basem Naim, un alto dirigente de Hamás.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates con Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas.

El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás, informó que las fuerzas israelíes han matado a 451 personas desde que el alto el fuego entró en vigor.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Desarme, condición no negociable

Hamás, por su parte, se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.

En una publicación en Truth Social el miércoles, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, dijo que Washington espera que Hamás "cumpla plenamente con sus obligaciones".

Hamás se prepara para celebrar elecciones internas y reconstruir su liderazgo, que resultó diezmado por los ataques israelíes durante la guerra.

Trump compartió el jueves la publicación de Witkoff y comentó: "¡Estos líderes palestinos están firmemente comprometidos con un futuro PACÍFICO!", en referencia al gobierno de transición.

"Con el apoyo de Egipto, Turquía y Catar, lograremos un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluya la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de cada túnel", dijo Trump.

