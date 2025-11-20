Expreso
Fotografía del 15 de octubre de 2025 del presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

El presidente colombiano defiende bombardeos: "No violamos derecho humanitario"

Gobierno responsabiliza a disidencias por muerte de menores y anuncia denuncia contra su líder ante la Corte Internacional

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró el miércoles, 19 de noviembre de 2025, que su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos ejecutados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por los grupos armados ilegales.

"No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho", expresó Petro en una alocución en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.

El mandatario dijo además que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su Gobierno, sólo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone "el uso de una mayor potencia" y hay "que tener cuidado" para no afectar a la población civil.

El presidente precisó que las Fuerzas Militares han tenido "el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el derecho internacional humanitario".

El Gobierno contabiliza 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, fallecidos en los recientes bombardeos y otros tres en enfrentamientos directos, muertes de las que responsabiliza a ese grupo armado por incorporar a sus filas de manera forzada a niños, niñas y adolescentes.

Recompensa millonaria por "Iván Mordisco"

Las operaciones han abierto un debate sobre el cumplimiento del DIH, la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de menores. También han generado controversia porque fueron aprobadas por el propio Petro, quien cuando estaba en la oposición condenaba con vehemencia este tipo de ataques.

En ese sentido, el presidente aseguró que en los bombardeos que autorizó "caen menores de edad como combatientes" y reivindicó que las Fuerzas Miliares no bombardearon "un caserío", sino que han atacado grupos armados "que se mueven en el interior de la selva y muy lejos de algún caserío".

"Es una fuerza armada completamente, en todos sus integrantes, y en esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario", explicó.

Por esa razón, el mandatario dijo que denunciará a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por reclutar menores, lo que lo hace "un criminal de guerra".

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.

