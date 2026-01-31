El gobierno federal de EE. UU. entra en cierre técnico a la espera de voto el lunes

Estados Unidos entró este sábado 31 de junio en su segundo cierre parcial de agencias federales bajo el Gobierno de Trump

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer (centro), y el senador Brian Schatz (derecha) hablan durante una conferencia de prensa en el Capitolio.

Este sábado 31 de enero, Estados Unidos entró en su segundo cierre parcial de agencias federales bajo el Gobierno de Donald Trump, aunque se espera que el parón presupuestario sea resuelto a principios de la próxima semana, cuando se reúna la Cámara de Representantes para la votación final después de un acuerdo con la Casa Blanca.

El lunes 2 de febrero, la Cámara recibirá el proyecto de financiación de varias agencias, que incluye mantener la financiación actual sin cambios durante dos semanas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que afrontara enmiendas en el Senado, tras la disputas surgidas por el operativo de esa agencia en Mineápolis donde han muerto dos residentes baleados por agentes de inmigración y que ha motivado masivas protestas.

La votación en la Cámara Alta tuvo lugar este viernes 30 de enero y su paso a la de la Cámara de Representantes se retrasó al lunes, lo que provocó el cierre parcial desde la pasada medianoche.

La incertidumbre sobre si el cierre sería prolongado concluyó tras un acuerdo bipartidista, entre demócratas y republicanos, con el apoyo del presidente Donald Trump, que dio luz verde a cinco proyectos de asignaciones presupuestarias y una extensión temporal (resolución de continuidad o CR) de la financiación para el controvertido Departamento de Seguridad Nacional.

Dado que la Cámara Baja no se reunirá hasta el lunes, el Pentágono y la mayoría de las agencias nacionales, entre ellas la agencia tributaria del IRS, han cerrado temporalmente sus puertas.

El Comité de Reglas de la Cámara de Representantes planea reunirse este domingo para preparar la votación del lunes, que requeriría una mayoría de dos tercios y un número significativo de votos demócratas.

Cierre de Gobierno en Estados Unidos: Una votación difícil

Aunque el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson indicó que intentarán aprobar el paquete de proyectos cuando los legisladores regresen el lunes, la votación no se presenta fácil ya que legisladores de ambas partes han expresado sus diferencias sobre la financiación del DHS.

Por una parte, republicanos han dicho que se oponen a cambios en el presupuesto de la agencia, por el que ya habían votado, mientras que demócratas buscan mayor fiscalización a la agencia de seguridad, pero sí apoyarán los restantes cinco, de los seis proyectos que se votarán en ese cuerpo.

"No votaré por un proyecto de ley del DHS que no financie y empodere completamente a ICE", advirtió el representante republicano de Texas Dan Crenshaw, pero, el portavoz de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, afirmó que hay que "abordar el tema de controlar al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional con la máxima urgencia", señala The Washington Post.

Cierre del Gobierno en Estados Unidos: ¿qué exigen los demócratas?

Los demócratas han exigido una serie de medidas para aprobar el presupuesto cómo poner fin a las patrullas migratorias itinerantes, endurecer las normas para exigir órdenes de allanamiento en hogares de inmigrantes, prohibir el uso de máscaras a los agentes y exigirles una identificación adecuada y cámaras corporales.

Los republicanos tienen también su lista de reclamos: impulsarían sus propios cambios en las negociaciones, incluida una ofensiva contra las llamadas "ciudades santuario".

Si la Cámara logra ponerse de acuerdo, el paquete de seis proyectos de financiación se enviará al presidente Trump, para ratificarlo, momento en el que terminaría el cierre gubernamental.

Los cierres de fin de semana, como éste, son bastante comunes y no tienen el mismo impacto que el del 2025 que entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, supuso el récord histórico en Estados Unidos al prolongarse durante más de 43 días

