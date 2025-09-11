El Consejo de Seguridad se reúne de emergencia a petición de Polonia

Es la segunda sesión de emergencia del consejo en dos días en esta semana. Polonia denuncia la incursión de drones rusos

El Consejo de Seguridad de la ONU se ha citado de emergencia para este viernes en su sede de Nueva York.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este viernes 12 de septiembre de 2025 en una sesión de emergencia para tratar la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos en la noche del martes al miércoles, según confirmó la presidencia surcoreana del consejo.

RELACIONADAS Polonia derriba drones rusos tras violación de su espacio aéreo

La reunión fue solicitada el miércoles por Polonia, como informó el ministerio de Exteriores de ese país, y ha contado supuestamente con el apoyo de los cinco miembros europeos del consejo en este momento.

En la noche del martes, varios drones rusos fueron detectados en cielos de Polonia y luego derribados por aviones de combate polacos y aliados de la OTAN desplegados en el flanco este de la Alianza Atlántica, en el incidente más grave sucedido entre Rusia y un miembro de la OTAN en los más de tres años de guerra en Ucrania.

Esta será la segunda sesión de emergencia del consejo en solo dos días, pues este jueves se reúne también, a petición de Catar, para tratar el ataque israelí cometido en suelo catarí el pasado martes, en el que un misil israelí mató a cinco miembros del movimiento palestino Hamás y a un policía catarí.

The UN Security Council has announced it will hold an emergency meeting on Friday to discuss discuss violations of Poland's airspace, a day after Warsaw accused Moscow of carrying out a drone raid on its territory ➡️ https://t.co/RZr5aw0dbi pic.twitter.com/I4D25rHtMm — AFP News Agency (@AFP) September 11, 2025

Preocupación por la expansión del conflicto

Bombardeo récord de Rusia alcanza por primera vez la sede del Gobierno de Ucrania Leer más

Es decir, en ambos casos el consejo va a tener que tratar dos casos de ataques extraterritoriales y de violación del espacio de un país tercero, que contravienen los principios de la Carta fundacional de la ONU y que como tales han sido condenados por el secretario general, António Guterres.

RELACIONADAS Putin sólo negociará con Zelenski en Moscú y descarta tropas de paz en Ucrania

Guterres sigue con "preocupación" el impacto del incidente por el que este miércoles drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN, antes de ser derribados, y el político portugués alertó también del "riesgo de expansión del conflicto" en Ucrania.

El suceso, ocurrido durante otro ataque a gran escala con drones y misiles rusos contra Ucrania, "subraya una vez más el impacto regional y el riesgo real de expansión de este devastador conflicto", indicó Guterres, en palabras de su portavoz Stéphane Dujarric desde la sede de la ONU en Nueva York.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!