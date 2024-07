Ejército israelí desmiente que abogue por alto el fuego por cansancio de las tropas

El Ejército israelí desmintió este martes 2 de julio que abogue por un alto el fuego en la Franja de Gaza, debido al cansancio de las tropas y la prolongación de la guerra, en respuesta a una información publicada este 2 de julio de 2024 por el periódico estadounidense The New York Times.

No sucumbimos a los espíritus derrotistas, ni de The New York Times ni en ningún otro lugar. Estamos imbuidos del espíritu de la victoria.

Benjamín Netanyahu,

primer ministro israelí