EE. UU.: Retiran 900 mil bolsitas de té del mercado por altos niveles de pesticidas

La compañía East West Tea Company, LLC ha emitido recientemente un retiro del mercado de 54,846 cajas de bolsitas de té Yogi distribuidas a nivel nacional. Según un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), esto se debe a "residuos de plaguicidas... detectados por encima de los niveles de acción".

Ni la compañía East West Tea Company ni la FDA han emitido un comunicado de prensa completo para este retiro, y no hay garantía de que las tiendas acepten el producto para reembolso o reemplazo.

La recomendación de los expertos es que si alguien llegase a encontrar que la información de un producto coincide con el UPC y/o los códigos de lote que estarían contaminados, lo mejor es desecharlo inmediatamente.

"El producto Organic Yogi Echinacea Immune Support se retira del mercado porque se detectaron residuos de plaguicidas por encima de los niveles de acción", dice la página de información de la FDA.

¿Qué químicos se encontraron en las bolsas de té?



No se ha proporcionado información sobre qué productos químicos específicos excedieron los niveles de acción, un término utilizado para describir los niveles aceptables de contaminación. Sin embargo, la FDA asignó a este retiro una clasificación de "Clase III" para indicar que consumir el té no es probable que cause consecuencias adversas para la salud. Además, no se han reportado casos de enfermedad relacionados con este retiro.

