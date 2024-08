EE.UU. habilita el visado en línea para indocumentados casados con estadounidenses

El programa fue anunciado en junio de 2024 por la Administración del presidente Joe Biden. Entonces se dijo que la propuesta era para proteger de la deportación a indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y otorgarles permisos de trabajo, lo que supone un alivio para más de un millón de inmigrantes en el país, en respuesta a la inacción del Congreso en aprobar una reforma migratoria y recursos para revertir la crisis migratoria que se vive en la frontera sur.

Este amparo legal es muy conocido en inglés como 'parole in place', el cual permite a los inmigrantes trabajar legalmente y los protege de la deportación.

USCIS publicó en la web dentro de la página titulada Keeping Families Together (Manteniendo a las Familias Unidas) las instrucciones en inglés y español que detallan el proceso de inscripción que arranca el lunes 19 de agosto, tal y como previamente lo había confirmado el presidente Biden.

El aviso reitera que el pasado 18 de junio de 2024, “el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un paso clave para cumplir con el compromiso de promover la unidad familiar en el sistema de inmigración”.

Dijo que “DHS establecerá un nuevo proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes para ciertos no ciudadanos cónyuges de ciudadanos estadounidenses que han estado físicamente presentes continuamente sin admisión o permiso de permanencia temporal en Estados Unidos durante 10 años o más, no tienen condenas penales que los descualifiquen, no representen una amenaza para la seguridad nacional y la seguridad pública y aprueben la investigación de antecedentes, son elegibles para solicitar el ajuste de estatus; y ameritan un ejercicio favorable de la discreción”.

LOS PASOS A SEGUIR

Para solicitar el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, debe llenar línea el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso de Permanencia Temporal en el País para Ciertos No Ciudadanos Cónyuges e Hijastros de Ciudadanos Estadounidenses, con la tarifa de presentación correspondiente. No hay una exención de tarifas disponible para el Formulario I-131F.

En un paso siguiente, después de llenar el Formulario I-131F, se pedirán los datos biométricos, incluidas huellas dactilares, fotografías y una firma.

La información biométrica se utilizará para verificar los antecedentes penales, verificar la identidad, determinar la elegibilidad, crear documentos de inmigración (por ejemplo, un documento de autorización de empleo) o para cualquier otro propósito autorizado por la ley.

Si se cumple con los criterios de elegibilidad para 'Manteniendo a las Familias Unidas', puede ser considerado para una concesión discrecional de permiso de permanencia temporal en el país caso por caso.

En caso de recibir el permiso de permanencia temporal en el país, generalmente se otorgará un documento temporal por un período de hasta 3 años.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ?

Esta nueva política beneficiará a cientos de miles de familias inmigrantes que han estado separadas debido a las barreras migratorias. Además, los hijos menores de 18 años de ciudadanos estadounidenses también podrán ser incluidos en la solicitud.

Para ser considerado para una concesión del permiso se deben cumplir con estos criterios de elegibilidad:

Estar presente en los Estados Unidos sin haber sido admitido ni haber recibido permiso de permanencia temporal; haber estado físicamente presente de manera continua en Estados Unidos desde al menos el 17 de junio de 2014, hasta la fecha de presentación de su petición; tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense en o antes del 17 de junio de 2024. No tener antecedentes penales que lo descualifiquen y que no se le considere una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza; y Presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y seguridad pública.

