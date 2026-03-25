EE. UU. despliega 2.000 paracaidistas en Oriente Medio por conflicto con Irán

El Pentágono ordenó el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de Estados Unidos hacia Oriente Medio, en una maniobra que busca ampliar el margen de acción de la Casa Blanca frente al conflicto con Irán. Según reportes de The New York Times y The Washington Post, esta unidad aerotransportada de élite —capaz de movilizarse globalmente en cuestión de horas— podría tener como objetivo estratégico la isla de Kharg, el principal puerto de exportación petrolera iraní en el Golfo Pérsico, zona que ya fue blanco de bombardeos estadounidenses el mes pasado.

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Diplomacia bajo fuego y versiones contrapuestas

Este movimiento de tropas ocurre en medio de señales contradictorias desde los despachos oficiales. Mientras el presidente Donald Trump aseguró que Teherán envió un "gran regalo" en el marco de supuestas negociaciones, las autoridades iraníes mantienen una postura hermética. El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, desmintió contactos directos y subrayó que la comunicación se limita a mensajes recibidos a través de "países amigos".

La crisis, que estalló el pasado 28 de febrero tras ofensivas de Estados Unidos e Israel, entra ahora en su cuarta semana. La respuesta de Irán ha escalado mediante el uso de drones, misiles y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto neurálgico para el suministro energético mundial que mantiene en vilo a los mercados internacionales.

Escenario de incertidumbre en el mercado energético

El despliegue de las unidades aerotransportadas y la persistencia del bloqueo en el estrecho de Ormuz configuran un escenario de alta volatilidad para la seguridad energética global. Mientras Washington refuerza su capacidad de respuesta operativa en la región, Teherán mantiene su estrategia de presión sobre una de las rutas de tránsito de crudo más importantes del mundo.

Al cierre de esta cuarta semana de hostilidades, la ausencia de canales de diálogo directos y la movilización de activos militares sugieren que el conflicto ha entrado en una fase de desgaste técnico, donde cualquier movimiento en la periferia de la isla de Kharg podría redefinir el curso de la confrontación en el corto plazo.

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