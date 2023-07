Dicen que cuando dejas tu país lo que más se extraña es la familia y la comida. Eso entendieron muy bien dos familias ecuatorianas que migraron a Panamá por mejores ofertas laborales, pero actualmente dejaron sus profesiones para dedicarse a la venta de comida típica de la tierra de sus raíces.

“Nada ni nadie impide comerse un buen encebollado, caldo de salchicha, bollo o guatita en Panamá”, dice Rolando Troya, un ecuatoriano que lleva más de 10 años fuera de su país, pero ahora hace patria en Ciudad de Panamá y con sus recetas alimenticias acerca a otros ecuatorianos.

El babahoyense, de 52 años, recuerda que llegó hace más de 10 años a Panamá por una oferta de trabajo como ingeniero en mecánica industrial, pero luego de cumplir un año decidió dejar el trabajo para independizarse y en los fines de semana trabajar vendiendo comida. “Inicialmente preparaba para mi familia, luego empecé a preparar bajo pedidos y llevaba hasta el domicilio, pero solo lo hacía los fines de semana.

Los primeros platos que hacía era de caldo de salchicha, encebollado y ceviches, pero hace 1 año me animé y puse un quiosco, así arranqué. Ya ahora tengo un local para que todos los compatriotas puedan sentirse como en casa”, comentaba Troya que se mudó con su esposa y sus tres hijos, pero actualmente la familia creció debido a un nuevo retoño que nació en Panamá. Troya, además, le da trabajo a otras dos personas ecuatorianas y dos panameñas que se encargan de atender a los clientes, mientras que los esposos le ponen la sazón riosense a la comida.

Un equipo periodístico de EXPRESO viajó hasta Panamá y compartió con los compatriotas que aseguran sentirse como en casa, al menos con la gastronomía.

“Es demasiado rico, vengo a comer aquí con mi familia prácticamente todas las semanas. Casi siempre me pido un encebollado y mis hijos piden bollos o ceviches”, decía Camilo Jarrín, un quiteño que lleva viviendo en la capital de Panamá desde hace 7 años, pero cada vez que puede visita el restaurante de su compatriota para recordar la gastronomía de su país. “Soy cliente fijo de Rolando, él mismo cocina y, a veces, viene a conversar y hablamos de Ecuador”, dice Jarrín mientras disfruta de un bocado de su plato.

“Casi todos los días comemos a lo guayaco, ya conocemos donde comprar los productos aquí en Panamá para brindar platos frescos”, comenta Tatiana Anchundia, esposa de Troya, que señala que no solo tienen clientes ecuatorianos. “Nuestros compatriotas traen panameños, ellos prueban nuestra sazón y luego regresan solos. Gracias a Dios nos va bien”, dice Tatiana que asegura que cuando su esposo le dio la idea lo apoyó de inmediato. “Recuerdo que vinimos porque tuvo una oferta de trabajo, pero al poco tiempo decidió renunciar y pusimos el emprendimiento. La cocina siempre fue lo nuestro, así que luchamos hasta tener un local”, recuerda con emoción, mientras atendía a la clientela que llegaba en gran número.

Varios clientes reconocen que este se vuelve el sitio de encuentro para ver los partidos de fútbol de la Selección Nacional o cualquier evento importante.

Según registros oficiales, la colonia ecuatoriana en Panamá está compuesta por 7.500 ciudadanos que consta que ingresaron de manera regular, sin embargo, el exembajador de Ecuador en Panamá dijo a EXPRESO en una entrevista que se considera que debido a la migración irregular y algunos otros compatriotas no registrados este número podría ascender hasta 10.000. Sin embargo, en las últimas elecciones no se registraron ni mil votantes.

Vender comida ecuatoriana fuera de tu país es como acercar a las personas a su tierra. Es muy bueno porque nos visitan compatriotas y también de otros países. Rolando Troya, ​ecuatoriano en Panamá

Por otra parte, si se busca gastronomía de la Sierra ecuatoriana en Panamá, una familia cuencana tiene mucho que ofrecer. María del Carmen Carrasco, una morlaca radicada en Ciudad de Panamá desde hace 11 años, también cuenta a EXPRESO que dejó su trabajo de 16 años para dedicarse a la venta de comida típica de su ciudad. “Llegué a Panamá porque trabajaba en una empresa de muebles cuencanos. Estuve varios años ahí, pero luego decidí renunciar para dedicarme a un negocio personal y hace unos meses junto con una socia decidimos emprender en este negocio que nos recuerda a nuestro país”.

En el local de Carrasco y su socia Sandra Cobos, también cuencana, se vende comida típica como fritada con mote, sánduches de pernil, además dan a sus clientes humitas, empanadas de verde, yogurt con pan de yuca, entre otros platillos que suelen comerse en Ecuador.

“A los colombianos y venezolanos que tienen una comida similar a la nuestra les fascina”, comenta orgullosa Carrasco, que confiesa que su presente y su futuro está en Panamá. “La verdad no he pensado en volver. Estoy bien aquí y me quedaré de largo, mi familia está muy feliz aquí y Panamá ya me dio hasta un nieto, así que no pienso volver”, dice Carrasco.

Su socia, Sandra Cobos, asegura que la inseguridad es algo que le hace dudar regresar a Ecuador. “Extrañamos a la familia, las costumbres, pero la situación del país nos impide regresar. Aquí ya hicimos nuestras vidas y aquí nos quedaremos”, comenta Cobos que también reside con su esposo e hijos.

Mientras el equipo periodístico de EXPRESO está en el sitio llega otro grupo de ecuatorianos. Entre todos empiezan a recordar con alegría ciertas costumbres que lejos de su país ya no pueden realizar, sin embargo los platos de comida ecuatorianos los hacen transportar al menos por unos minutos hasta su natal país.