Ecuatoriano ha sido arrestado cinco veces en Nueva York, en menos de un año

La ciudad de Nueva York, la más poblada de Estados Unidos, tiene a cerca de 64,000 migrantes en el sistema de refugios y servicios sociales. A la par, está enfrentando una crisis en su sistema de justicia penal debido al incremento de arrestos de migrantes Uno de ellos ha sido Jefferson Maldonado, un ecuatoriano de 31 años.

Según el periódico New York Post, desde que llegó a inicios de 2024 a Estados Unidos, Jefferson Maldonado ha sido detenido cinco veces. Su último arresto fue por robar un par de pantalones y una cerveza en un Target (una empresa de venta al por menor) cerca de la plaza Herald Square.

Dos iglesias se unen para ayudar a migrantes en tránsito Leer más

¿Por qué robó?

Al ser cuestionado por un periodista del medio de comunicación sobre el motivo de su crimen, Maldonado dijo que “quería cambiarme de ropa y pensar. Quería sentarme y pensar en mi vida, en qué hacer. Porque este no es un mundo normal”.

El ecuatoriano, de acuerdo a la publicación del diario neoyorquino, era sólo uno de los cinco inmigrantes que estaban en un tribunal de Manhattan para ser procesados una noche de la semana pasada.

RELACIONADAS Encuentran campamento clandestino de migrantes irregulares en selva del Darién

Ola de crímenes por parte de migrantes en Nueva York

Este caso es solo una muestra del creciente problema que enfrenta la Gran Manzana. Según fuentes policiales, un estimado alarmante de hasta el 75% de las personas arrestadas recientemente en Midtown Manhattan por delitos como agresión, robo y violencia doméstica son migrantes. En algunas partes del condado Queens, esta cifra supera el 60%, según publicó New York Post,

Seguí para alcanzar el sueño americano. Pero cuando llegué aquí, vi que no era como me lo habían contado. No es fácil. Jonathan Maldonado Migrante ecuatoriano en Nueva York

Los tribunales penales de la ciudad están saturados de solicitantes de asilo que han caído en conflicto con la ley. La situación se agrava debido a las leyes de la ciudad, que impiden a los oficiales de policía colaborar en casos donde creen que los sospechosos están en el país ilegalmente.

La situación se agrava aún más con la difusión de las laxas directrices de fianzas de la ciudad en los refugios, lo que hace que los migrantes sepan que serán liberados rápidamente después de ser arrestados. El portavoz de la Alcaldía indicó que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha solicitado cambios en las leyes de la ciudad "santuario" al Concejo Municipal.

Migrantes hispanos en Estados Unidos Hay días en los que en los tribunales se requieren intérpretes de español adicionales debido a la gran cantidad de casos de migrantes que cometen delitos.

La regularización migratoria, medida que llega con atraso Leer más

A pesar de que la oficina del alcalde asegura que el crimen en general ha disminuido este año en comparación con el anterior, también reconocen que los oficiales están prohibidos de preguntar sobre el estatus migratorio de víctimas, testigos o sospechosos. Esto significa que la comprensión completa del problema solo está disponible para los oficiales de policía y los trabajadores judiciales que lo enfrentan diariamente.

El problema es igualmente evidente en los tribunales de Queens. Un oficial de la ley mencionó que hay días en los que se requieren intérpretes de español adicionales debido a la gran cantidad de casos de migrantes. Algunos delitos son robos menores o hurtos, pero otros son mucho más graves, incluyendo agresiones sexuales.

RELACIONADAS Ecuador recibe a 30 migrantes irregulares deportados desde Panamá

Algunos migrantes, como Jonathan Maldonado, han comentado que intentaron seguir el camino correcto, pero encontraron que es demasiado difícil en los EE.UU. “Caminé por el bosque. Seguí caminando para alcanzar el sueño americano. Pero cuando llegué aquí, vi que no era como me lo habían contado. No es fácil aquí. No es un lecho de rosas,” dijo el ecuatoriano.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.