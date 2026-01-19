Ecuador no registra víctimas en accidente ferroviario que dejó 39 muertos en España

Ecuador expresó su solidaridad por la tragedia ferroviaria y confirmó que hasta ahora no se registran víctimas ecuatorianas

Bomberos trabajan en la cabecera del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales.

La Embajada del Ecuador en España informó este lunes 19 de enero de 2026 que, tras las diligencias realizadas por el Consulado del Ecuador en Málaga, hasta ahora no se han identificado víctimas de nacionalidad ecuatoriana en el accidente ferroviario ocurrido la tarde del domingo 18 de enero en Adamuz, provincia de Córdoba.

El siniestro se produjo cuando un tren de la compañía Iryo, de origen italiano, que había salido de Málaga con destino a Madrid y transportaba a 317 personas, descarriló, provocando que sus tres últimos vagones invadieran la vía contigua.

En ese momento, por esa línea circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también terminó descarrilando. Según las autoridades, el accidente dejó 39 personas fallecidas y 152 heridos, de los cuales 123 presentan lesiones leves y 29 se encuentran graves.

A través de un comunicado oficial, la Embajada del Ecuador expresó su profundo pesar por la tragedia ferroviaria, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas. Además, reafirmó su solidaridad con el pueblo y las autoridades de España, al tiempo que informó que el Consulado del Ecuador en Málaga mantiene activas las diligencias correspondientes para verificar si entre las víctimas se encuentran ciudadanos ecuatorianos.

Tres días de luto en España

El Gobierno de España decretó tres días de luto oficial, durante los cuales la bandera nacional ondeará a media asta en todos los edificios públicos. En tanto, el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, calificó el accidente como “raro” y “extraño”, aseguró que la empresa está a disposición total de las autoridades y evitó pronunciarse sobre las causas del siniestro.

La investigación del accidente está a cargo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo independiente que ya abrió el expediente correspondiente, mientras las representaciones diplomáticas, entre ellas la de Ecuador, se mantienen atentas a la evolución del caso.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse. efe

Sánchez asegura que se sabrá "la verdad" del accidente ferroviario

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar del accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba, que el Ejecutivo llegará “a la verdad” sobre las causas del siniestro y que se conocerá “la respuesta” a lo ocurrido. Tras visitar la zona, se comprometió a informar a la ciudadanía con “absoluta transparencia y claridad” sobre los motivos del descarrilamiento y choque de los dos trenes, que dejó al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos.

Sánchez afirmó que las preguntas sobre cómo y por qué ocurrió esta tragedia serán respondidas con el tiempo y el trabajo técnico de los especialistas encargados de la investigación. Además, garantizó a las víctimas y a sus familiares que el Gobierno, en coordinación con todas las administraciones, se dedicará a protegerlos y asistirlos “en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo necesario”.

El jefe del Ejecutivo elogió la labor de los servicios sanitarios, de emergencia y de las fuerzas de seguridad del Estado, y calificó la jornada como “un día de dolor para toda España”. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales y medios contrastados, para evitar bulos y desinformación. Durante la visita, realizada junto al presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ambos destacaron la unidad, coordinación y lealtad institucional frente a una de las tragedias ferroviarias más graves registradas en Europa en lo que va de siglo.

