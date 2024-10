Donald Trump vs Kamala Harris: ¿quién está liderando las encuestas en EE. UU.?

El panorama electoral en Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024 está dominado por una contienda muy reñida entre Donald Trump y Kamala Harris. A medida que las encuestas avanzan, muestran que ambos candidatos están luchando por la supremacía en estados clave conocidos como "estados campo de batalla".

Qué dice la Ley de Enemigos Extranjeros con la que Trump quiere deportar migrantes Leer más

Sin embargo, la situación varía dependiendo del estado. Trump está liderando en Arizona y Carolina del Norte, mientras que Harris mantiene una ligera ventaja en Pensilvania y otros estados industriales del Rust Belt, como Michigan y Wisconsin.

Según una publicación reciente de The New York Times, los resultados de una encuesta nacional revelan que Kamala Harris tiene una ventaja de cuatro puntos porcentuales en todo el país, 49 por ciento a 46 por ciento (son cifras redondeadas), en comparación con su ventaja de tres puntos en el promedio de encuestas de The New York Times. Es su mejor encuesta nacional del Times/Siena de este ciclo electoral.

A la pregunta de cómo van las cifras de estas presidenciales, el diario español El País, afirma que "muy igualadas". Pues, según el promedio de predicciones que realiza este medio a partir de siete fuentes fiables, Kamala Harris y su rival republicano tienen, cada uno, un 50% de opciones de ganar la presidencia.

Los votantes de Biden Los resultados sugieren además que Trump está conquistando una pequeña pero significativa porción de los votantes que eligieron al presidente Joe Biden en 2020: el 9 por ciento dijo que votaría a Trump este año. Los hispanos que no votaron en 2020 fueron más propensos que otros a decir que votarían por el candidato republicano.

La economía es uno de los temas centrales en esta campaña, y aquí Trump tiene una ventaja clara. Según diversas encuestas, una mayoría de los partidarios confían más en Trump para manejar temas económicos, como la inflación y el crecimiento económico, algo que ha sido clave para su campaña. Un 46% de los votantes cree que Trump está mejor capacitado en esta área, mientras que solo un 38% confía en Harris.

Por otro lado, Harris cuenta con un fuerte apoyo en temas sociales, particularmente entre los jóvenes votados y las minorías. La cuestión del aborto, por ejemplo, es una de las áreas donde Harris supera a Trump, especialmente en estados como Pensilvania, donde tiene una ventaja de casi 20 puntos en cuanto a la confianza para manejar este tema.

EL ATAQUE A LOS MIGRANTES

Los constantes ataques del expresidente y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, contra los inmigrantes no han inclinado la balanza de los votantes hispanos hacia el lado demócrata, según los resultados de una encuesta publicada este domingo 13 de octubre de 2024 por el New York Times.

Trump califica migración ilegal como "invasión de asesinos" en ciudad de latinos Leer más

La encuesta, realizada con el Colegio Marista en Nueva York, y que muestra cómo ha aumentado poco a poco el apoyo en esta comunidad a los republicanos, concluyó que esos insultos no habían llevado a los latinos a apoyar a la demócrata Kamala Harris, señala el diario.

RELACIONADAS Donald Trump rechaza ir a un nuevo debate con Kamala Harris

Un 67 % de los entrevistados creen que Trump no se refería a gente como ellos cuando hablaba de los inmigrantes mientras que la mitad de los nacidos en el extranjero dijeron lo mismo.

El Times indicó que la encuesta a 902 probables votantes hispanos, realizada del 29 de septiembre al 6 de octubre, muestra signos sorprendentes de apoyo a las políticas de inmigración más agresivas de Trump: Más de un tercio de los consultados dijo que apoyan tanto la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre EE.UU y México como la deportación de inmigrantes indocumentados.

DIVISIÓN DE GÉNERO Y EDUCACIÓN

El comportamiento electoral también refleja divisiones de género y educación. Trump sigue siendo el candidato favorito entre los hombres, especialmente aquellos sin título universitario, mientras que Harris lidera entre las mujeres, particularmente en los suburbios y áreas urbanas. En estados como Georgia, estas diferencias son particularmente notables, con Harris superando a Trump entre las mujeres por 12 puntos, mientras que Trump tiene una ventaja de 14 puntos entre los hombres.

Los logros de Kamala Harris: Un libro con páginas en blanco que oferta Amazon Leer más

En resumen, la contienda entre Donald Trump y Kamala Harris está lejos de definirse, y dependerá en gran medida de quién logrará consolidar su apoyo en los estados clave. Con temas como la economía y los derechos reproductivos en el centro del debate, ambos candidatos tienen fortalezas y debilidades claras. Trump sigue destacándose en la gestión económica, lo que lo favorece en estados como Arizona y Georgia, donde la inflación y el empleo son preocupaciones predominantes.

El resultado final probablemente se decidirá en los márgenes, en estados donde los votados aún están indecisos, como Michigan y Pensilvania. Estos son territorios tradicionalmente competitivos, y el apoyo fluctuante en estos estados puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Además, factores externos, como la evolución de la situación económica y posibles nuevos eventos políticos, jugarán un papel crucial en los últimos días de la campaña.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!