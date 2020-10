Médico de Donald Trump: "No está fuera de peligro" pese a salir del hospital

Donald Trump no está fuera de peligro cuatro días después de anunciar que está infectado con coronavirus. Sean Conley, médico personal del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció este lunes que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

Poco después de que Trump anunciara que volverá a la Casa Blanca este lunes a las 6:30 pm, hora local, Conley defendió la decisión de darle el alta hospitalaria al presidente después de solo tres días ingresado, en los que ha experimentado al menos dos bajadas de oxígeno.

"No está fuera de peligro aún", y habrá que esperar al próximo lunes para estar seguros de que lo está, aseguró Conley a los periodistas fuera del hospital militar Walter Reed, donde está ingresado el presidente.

"¡ME SIENTO REALMENTE BIEN!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que saldrá este lunes del hospital militar en el que fue ingresado el viernes con COVID-19 y dijo que "no hay que temerle" a esa enfermedad.

"Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. (22.30 GMT) ¡Me siento realmente bien!", dijo Trump en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.

"No le tengan miedo a la COVID. No dejen que domine su vida", agregó el gobernante, que el jueves pasado fue diagnosticado con coronavirus, una enfermedad que ha matado ya a más de 200.000 estadounidenses.

El presidente se atribuyó el mérito de haber conseguido tratamientos efectivos contra la COVID-19: "Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos realmente buenos y conocimiento. ¡Me siento mejor que hace 20 años!".

El presidente ha pasado todo el día tuiteando desde primeras horas de la mañana; llamó al voto, compartió anuncios de su campaña electoral o comentarios sobre programas de televisión y criticó a los medios por estar "decepcionados porque me subía a un vehículo seguro para dar las gracias a mis muchos fans y simpatizantes".

En un video publicado este domingo en su cuenta de Twitter, poco antes de salir a saludar en un vehículo blindado a los simpatizantes que hacían guardia frente al hospital en el que está ingresado desde el viernes, Trump aseguró que esta experiencia le ha enseñado mucho sobre la COVID-19.

Mira el video en cuestión:

El presidente Donald Trump aseguró que ha aprendido mucho sobre la COVID-19 y que lo ha hecho en "la verdadera escuela. No en la de los libros".

El equipo médico que atiende a Donald Trump dijo el domingo que si el mandatario seguía evolucionando favorablemente, sin fiebre ni necesidad de oxígeno, podría abandonar el hospital y continuar el tratamiento en la Casa Blanca hoy mismo.