Donald Trump acepta la nominación y participará para ser "el presidente de todos"

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) afirmó el jueves 18 de julio de 2024, en el último día de la Convención Nacional Republicana, que "es necesario curar la división de la sociedad" y tras aceptar su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca aseguró que será el mandatario de todos los estadounidenses, y no solo de los de su partido.

Fue su primera intervención pública desde haber sido víctima de un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Butler, Pensilvania, y sus palabras coronaron la Convención Nacional Republicana, que el lunes 15 de julio confirmó su nominación electoral y la de su "número dos", el senador por Ohio J.D. Vance.

Donald Trump sube al escenario de la Convención Nacional Republicana para aceptar nuevamente la nominación de su partido. EFE

Se salvó de morir

Durante su intervención, Trump afirmó que si no hubiera girado la cabeza cuando le dispararon el pasado sábado en un mitin en Pensilvania estaría muerto:

"Si no hubiera movido la cabeza en ese último incidente, la bala del asesino habría entrado perfectamente y yo no estaría aquí esta noche, no estaríamos juntos", apuntó el ya candidato a la presidencia estadounidense, en un emotivo relato sobre lo sucedido que, apuntó, no contará más porque es "muy doloroso" para él.

Melania Trump reaparece

La exprimera dama estadounidense Melania Trump participó en la última jornada de la Conferencia Nacional Republicana, acompañada de los hijos del expresidente y de varios de sus nietos, para escuchar el discurso en el que su esposo aceptó la candidatura republicana a la presidencia.

Tras los rumores de que Trump y su esposa hacen vidas separadas y del distanciamiento con su hija Ivanka, la convención sirvió esta semana para simbolizar la unión de un clan familiar profundamente insertado en el Partido Republicano y que está extendiéndose a las nuevas generaciones.

Por el escenario del foro Fiserv de la ciudad de Milwaukee han desfilado varios familiares del exmandatario y candidato republicano, pero ni Melania ni Ivanka estaban en la lista de oradores ni de visitantes. Sin embargo, una hora antes de que el magnate neoyorquino iniciara su discurso de aceptación de la candidatura, el primero tras el intento de asesinato que sufrió el pasado sábado, varios de los Trump, entre ellos Ivanka, entraron en fila en el recinto y se sentaron en el palco familiar.

